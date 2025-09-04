El Salvador impulsa negocios e inversiones en Miami

Día a Día News

ElSalvador–La embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, encabezó una agenda de trabajo en Miami, Florida, con el objetivo de posicionar al país como un destino clave para la implementación de proyectos de negocios y la atracción de inversiones.

Durante su visita, sostuvo reuniones con empresarios de los sectores de logística, turismo, infraestructura, manufactura y servicios financieros, quienes conocieron las oportunidades que ofrece El Salvador, así como los incentivos para el emprendimiento de proyectos productivos.

Asimismo, Mayorga participó en un foro de inversiones organizado por CCLatam y la Cancillería de El Salvador, en el que se presentaron áreas estratégicas para la inversión y otros contenidos de interés para quienes buscan expandir sus operaciones en la región.

La agenda incluyó un encuentro con el alcalde de Miami, Francis Suárez, y una reunión con líderes empresariales de los sectores financiero, farmacéutico, aeronáutico y tecnológico, organizada por el Council of the Americas (AS/COA). Durante estas actividades, la embajadora destacó la nueva etapa de crecimiento económico del país e invitó a sumar socios para impulsar el desarrollo de El Salvador.

“Estamos aquí con la misión de posicionar a El Salvador como un destino confiable, competitivo e innovador para las inversiones internacionales, abriendo nuevas oportunidades de negocios y alianzas que contribuyan a nuestro desarrollo y bienestar”, señaló la diplomática.

En otro punto de su agenda, participó en un conversatorio en el Miami Dade College, donde abordó avances en seguridad, economía e innovación, además de fortalecer los vínculos bilaterales entre El Salvador y Estados Unidos.

Finalmente, exploró oportunidades de colaboración académica y deportiva, incluyendo posibles programas de intercambio y cooperación en el desarrollo de habilidades digitales y áreas emergentes, como la inteligencia artificial.

