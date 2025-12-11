El Salvador participa en encuentro anual de Comercio Internacional en Los Ángeles

Día a Día News

El Consulado General de El Salvador en Los Ángeles participó en la 15ª Celebración Anual de la Comunidad de Comercio Internacional, un evento que reúne a representantes del sector empresarial y diplomático para analizar las tendencias del comercio global y fortalecer los lazos económicos entre países.

La actividad, realizada en el Puerto de Los Ángeles, tuvo como tema central “Los aranceles en el mundo y la economía actual”. Durante la jornada, empresarios locales e internacionales intercambiaron experiencias y perspectivas sobre el impacto de los aranceles en el comercio internacional y las oportunidades de cooperación en distintos mercados.

En el marco del evento se desarrolló una Feria Comercial de productos y servicios, en la que El Salvador contó con un estand que permitió mostrar su oferta exportable. La participación salvadoreña fue respaldada por empresas nacionales como Bocadeli, Ron Cihuatán, Torrefactora Centroamericana e Inversiones Montecarlo, que ofrecieron degustaciones y muestras de sus productos a distribuidores y comercializadores del área.

El cónsul de El Salvador en Los Ángeles, Alejandro Letona, destacó que este tipo de espacios forman parte de las acciones de Diplomacia Económica impulsadas por la Cancillería salvadoreña, con el objetivo de promover el comercio, la inversión y la proyección de la marca país en mercados internacionales.

La actividad fue organizada por el Puerto de Los Ángeles, el Consulado de México en Los Ángeles y la Cámara de Comercio México–Estados Unidos, consolidándose como una plataforma para fortalecer la cooperación económica regional y abrir nuevas oportunidades para los países participantes.

