Jue. Dic 11th, 2025

Periódico Digital en El Salvador, Centroamérica y Estados Unidos. Amplia información verídica.

El Salvador

Capturan a hombre por asesinar a mujer en San Juan Nonualco tras ataque con arma blanca

Dic 11, 2025 #Arma blanca, #Captura, #El Salvador, #Feminicidio, #PNC, #San Juan Nonualco

Día a Día News

ElSalvador–La Policía Nacional Civil (PNC) detuvo a Isaías Alexander Mejía Cerna, acusado de asesinar a una mujer de 22 años en un hecho ocurrido en San Juan Nonualco, La Paz.

Según las autoridades, el hombre atacó a la víctima con un arma blanca después de que ella rechazara sus intenciones sentimentales. El agresor le propinó varias heridas que causaron la muerte de la joven.

Mejía Cerna tiene un historial criminal que incluye detenciones previas por agrupaciones ilícitas, con registros desde 2007. Además, en 2009 y 2011 estuvo vinculado a pandillas, acompañado por miembros de la Mara 18, según datos oficiales.

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, afirmó que no se permitirá ningún acto de violencia que ponga en riesgo la vida de los salvadoreños y que quienes cometan estos delitos enfrentarán la justicia.

La PNC continúa las investigaciones para esclarecer los detalles del caso y evitar que hechos similares se repitan.

Facebook Comments Box
Compartir esta nota

Entrada relacionada

El Salvador

El Salvador y Costa Rica firman alianza “Escudo de las Américas” contra narcotráfico y crimen organizado

Dic 11, 2025
El Salvador

Presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, llega a El Salvador para visita oficial

Dic 11, 2025
El Salvador

El Salvador lanza con xAI de Elon Musk el primer sistema educativo nacional de inteligencia artificial

Dic 11, 2025
error: Contenido protegido