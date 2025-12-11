Capturan a hombre por asesinar a mujer en San Juan Nonualco tras ataque con arma blanca

Día a Día News

ElSalvador–La Policía Nacional Civil (PNC) detuvo a Isaías Alexander Mejía Cerna, acusado de asesinar a una mujer de 22 años en un hecho ocurrido en San Juan Nonualco, La Paz.

Según las autoridades, el hombre atacó a la víctima con un arma blanca después de que ella rechazara sus intenciones sentimentales. El agresor le propinó varias heridas que causaron la muerte de la joven.

Mejía Cerna tiene un historial criminal que incluye detenciones previas por agrupaciones ilícitas, con registros desde 2007. Además, en 2009 y 2011 estuvo vinculado a pandillas, acompañado por miembros de la Mara 18, según datos oficiales.

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, afirmó que no se permitirá ningún acto de violencia que ponga en riesgo la vida de los salvadoreños y que quienes cometan estos delitos enfrentarán la justicia.

La PNC continúa las investigaciones para esclarecer los detalles del caso y evitar que hechos similares se repitan.

Compartir esta nota