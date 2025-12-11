Miles de salvadoreños se sumergen en el universo de Gamer CIFCO 2025

Día a Día News

ElSalvador–El Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) inauguró oficialmente la segunda edición de Gamer CIFCO, el evento más grande de videojuegos, cultura pop y entretenimiento digital en El Salvador.

En su apertura, el recinto de Fenadesal recibió a miles de visitantes que disfrutaron de una experiencia inmersiva entre luces, música, cosplay y competencias.

El evento se desarrollará del 10 al 14 de diciembre, con horarios que buscan facilitar la asistencia del público: el primer día abrió de 6:00 p. m. a 11:00 p. m., mientras que del 11 al 14 de diciembre las puertas estarán abiertas de 3:00 p. m. a 11:00 p. m.

En esta edición, Gamer CIFCO 2025 amplía su oferta con zonas temáticas gratuitas que recrean universos icónicos del gaming, como DK Jungle, Super World, Kanto, Guarida de Jinx, Hollow Forest, Calabozo de Ganon y la Gamer Zone. Además, el público puede disfrutar de experiencias interactivas como el Tren de The Last of Us, desafíos inspirados en God of War, competencias de Mario Kart y el esperado torneo FCIFCO25.

El evento no solo atrae a aficionados de todas las edades, sino que también reúne a emprendedores, comunidades de eSports, creadores de contenido y empresas tecnológicas, consolidando un espacio que impulsa la economía creativa y fortalece el ecosistema digital salvadoreño.

Los boletos están disponibles únicamente a través de Smart Ticket, con precios accesibles y opciones de preventa para quienes deseen asegurar su ingreso. Según el CIFCO, el objetivo principal es ofrecer “un ambiente familiar, seguro y de alta calidad”, consolidando al recinto como un referente regional en la organización de eventos temáticos.

Con esta segunda edición, Gamer CIFCO se posiciona como una vitrina del talento local y un punto de encuentro para los apasionados del entretenimiento digital, reflejando el creciente interés del público salvadoreño por la cultura gamer y la innovación tecnológica.

