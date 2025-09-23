El Salvador participará en la final mundial de robótica en Singapur

Juan Pablo Torres, Celeste Samayoa y Andrés García dominan de manera excepcional la habilidad de construir y programar robots. Los tres conforman el equipo “Alphabots” y representarán a El Salvador en la final de la Olimpiada Mundial de RobóMca (WRO) en Singapur, del 26 al 28 de noviembre.

Los jóvenes, que pertenecen a la Academia Game Changers, fueron los ganadores de las competencias nacionales que la WRO realizó en agosto, en la categoría RoboMission Elementary, que exigía presentar una propuesta que resuelva de manera autónoma una serie de desaVos en un tablero temáMco.

“Gracias a Juan Pablo, Celeste y Andrés demostraremos que la innovación y el conocimiento no

<enen fronteras. Ellos están confirman que cuando se trabaja con pasión y dedicación, los jóvenes

pueden compe<r al más alto nivel global”, destacó Sergio Cuellar Director de la Academia Game

Changers

Además del ingenio, capacidad colaboraMva y disrupción reflejada por “Alphabots”, el equipo

destaca por su conformación mixta. Celeste Samayoa es de las pocas niñas en compeMr en

programas de robóMca en El Salvador.

“Su presencia es un recordatorio de la importancia de la inclusión y del rol fundamental que las niñas

y jóvenes deben tener en las áreas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemá<cas).

Incen<var la par<cipación femenina en estas disciplinas es crucial para el futuro, ya que una mayor

diversidad de pensamiento conduce a soluciones más innovadoras y completas para los desaNos

globales”, resaltó Walberto Flores, miembro del comité organizador de la competencia nacional de

WRO.

La final de la Olimpiada Mundial de RobóMca (WRO) se Mtula «El Futuro de los Robots». Los

organizadores quieren que los compeMdores exploren cómo la robóMca puede resolver problemas

globales y mejorar la calidad de vida.

Los equipos de todo el mundo, incluyendo “Alphabots”, deberán desarrollar un robot que complete

misiones relacionadas con sub-temas como la organización de ciudades futuras, la vida en el espacio

o el uso de la IA para mejorar la vida coMdiana.

Compartir esta nota