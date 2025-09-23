Incautan 360 kilos de cocaína al sur de Los Cóbanos

Día a Día News

ElSalvador–La Policía Nacional Civil (PNC), decomisó 360 kilos de cocaína valorados en aproximadamente $9 millones durante un operativo marítimo realizado en la zona costera de Sonsonate. El procedimiento fue ejecutado a cinco millas náuticas al sur de la playa Los Cóbanos.

De acuerdo con el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, la droga era transportada en una embarcación proveniente de Nicaragua. En la operación participaron agentes de la División Antinarcóticos (DAN) y de la unidad STORM, quienes interceptaron la lancha en la que viajaban tres hombres.

Las autoridades informaron que los capturados trasladaban nueve bultos con múltiples paquetes de cocaína. Los detenidos fueron identificados como Neftalí Arnoldo Serrano Campos y Nelson Alexander López Reyes, ambos salvadoreños, así como Juan Raúl Velásquez Piñón, de nacionalidad guatemalteca.

El ministro Villatoro indicó que los tres sospechosos fueron arrestados en el marco de un esfuerzo coordinado entre diferentes unidades policiales. Señaló además que el cargamento representa un golpe a estructuras vinculadas al narcotráfico en la región.

La PNC mantiene bajo custodia tanto a los capturados como a la droga incautada, mientras se desarrollan las diligencias correspondientes. Según el informe preliminar, el valor estimado del alijo asciende a $9 millones en el mercado internacional.

Las autoridades subrayaron que la droga incautada tenía como origen Nicaragua y que será puesta a disposición de las instancias judiciales correspondientes como parte del proceso legal.

Este decomiso se suma a otras incautaciones realizadas en aguas salvadoreñas en los últimos meses, en el marco de operativos de control marítimo orientados a frenar el tránsito de cargamentos ilícitos en la región.

Hemos dado otro golpe al narcotráfico. Se equivocan si creen que pueden mover este veneno frente a nuestras costas, cualquier operación de este tipo será desmantelada.



Gracias al trabajo coordinado entre la División Antinarcóticos y la STORM de nuestra @PNCSV, capturamos a tres… pic.twitter.com/XT4ippOPjZ — Gustavo Villatoro 🇸🇻 (@Vi11atoro) September 22, 2025

Compartir esta nota