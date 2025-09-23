La educación avanza a pasos agigantados en El Salvador

Por Carlos Huezo / Sociólogo

Nelson Mandela decía » La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo.»

La partidocracia tradicional salvadoreña y el abandono al sector educativo fue total, desde infraestructura hasta la currícula, buscando imponer modelos educativos de otros países, que jamás conectaron con nuestra realidad.

El mandatario Bukele, brindando herramientas sustanciales tecnológicas, de primer mundo como computadoras, tablet a toda la población educativa acompañada de internet, para poder avanzar a una educación integral, concatenando la intervención de dos centros educativos diarios, medida que ha enfurecido a los remanentes opositores que quedan en este país.

La sociología de la educación, tiene como objetivo. Comprender como las prácticas educativas dan forma a la sociedad y viceversa, abogando por un sistema educativo más equitativo.

El actual mandatario lo tiene claro, buscando generar todas las condiciones, para poder obtener una educación de buena calidad, no solo en la parte tecnológica, también en la parte formativa y rescate de valores básicos, motivo por el cual se da el nombramiento de la actual Ministra de Educación.

Faltan cosas por hacer, sin duda alguna, así como también lo acertado que avanza a máxima velocidad por la ruta correcta, la refundación de la currícula de forma y fondo, basada en nuestra propia realidad, sin duda será el modelo que conectará y dará los resultados esperados, donde el pueblo salvadoreño agradece a su mandatario el rescate del sistema educativo.

Vigotsky citaba «El maestro debe adoptar el papel de facilitador, no de proveedor de contenido.» Anteponiendo esos valores tan elementales y básicos que se están recuperando.

Concluyó recordando a Piaget «Los niños construyen activamente su conocimiento a través de la interacción con el entorno.»

Sin duda excepcional y nuestro mandatario con esa claridad donde sabía que el entorno de la seguridad sería el entorno predilecto para el aprendizaje esperado para con nuestra población estudiantil.

Este es el nuevo El Salvador de todos, cuidemos nuestro pulgarcito siendo mejores patriotas cada día.

