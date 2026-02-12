El Salvador registra tres casos de dengue y mantiene tendencia a la baja en 2026

Día a Día News

ElSalvador–El Salvador cerró el primer mes de 2026 con tres casos confirmados de dengue y 635 sospechosos, según el Boletín Epidemiológico correspondiente a la semana 4, finalizada el 31 de enero. Las autoridades de salud reportaron además cuatro egresos hospitalarios y ningún fallecido.

Los datos muestran un inicio de año con vigilancia activa y una reducción progresiva de casos sospechosos. En la primera semana se notificaron 214, luego 183, 133 y finalmente 105 en la cuarta semana, lo que refleja una tendencia descendente sostenida.

De acuerdo con el informe oficial, el serotipo identificado en circulación es el DEN3, confirmado a través de pruebas clínicas y de laboratorio. Hasta el momento no se han registrado casos graves ni defunciones.

El sistema de vigilancia epidemiológica utiliza herramientas como el corredor endémico y la estratificación de riesgo municipal para orientar las acciones de control, que incluyen fumigación, eliminación de criaderos y campañas informativas.

El índice larvario (indicador que mide la presencia del mosquito Aedes aegypti, transmisor del virus) se mantiene bajo monitoreo en distintas zonas del país. Cuando los valores superan los parámetros establecidos, las brigadas refuerzan las intervenciones en campo.

El Ministerio de Salud mantiene la recomendación de eliminar recipientes con agua estancada, limpiar patios y colaborar con las jornadas de fumigación para evitar el aumento de casos en las próximas semanas.

El cierre de enero deja un balance favorable: circulación activa del virus, pero sin muertes, sin cuadros graves y con tendencia a la baja en los reportes sospechosos, bajo seguimiento continuo de las autoridades sanitarias.

Compartir esta nota