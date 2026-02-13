Incendio destruye viviendas y vehículos en el centro de San Salvador

Día a Día News

ElSalvador–Un incendio de gran magnitud se registró la madrugada de este viernes en la 6.ª avenida Sur, en el centro de San Salvador, donde las llamas consumieron varias viviendas y vehículos estacionados en la zona.

El siniestro comenzó alrededor de las 4:00 a. m., generando una densa columna de humo visible desde distintos puntos de la capital. Equipos del Cuerpo de Bomberos, junto a personal de Protección Civil, la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, trabajaron en el control del fuego para evitar su propagación a otras estructuras cercanas.

“Ejecutamos maniobras de control y extinción para evitar la propagación del fuego”, informó Bomberos a través de su cuenta oficial en X.

Las autoridades establecieron un perímetro de seguridad y restringieron el paso vehicular y peatonal sobre la 6.ª avenida Sur mientras continuaban las labores de enfriamiento y evaluación de daños.

Hasta el cierre de esta nota no se reportan personas lesionadas, y las causas del incendio aún se encuentran bajo investigación, bomberos mantiene labores de liquidación del fuego.

Compartir esta nota