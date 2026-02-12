Jue. Feb 12th, 2026

China entrega más de 340 mil dispositivos para modernizar la educación en El Salvador

Feb 12, 2026 #China, #donativo, #Educación, #El Salvador, #Estudiantes, #Ministerio de Educación, #Tecnología

ElSalvador–El Gobierno de China donó más de 344 mil dispositivos electrónicos a El Salvador, como parte de un esfuerzo conjunto para fortalecer el sistema educativo público y ampliar el acceso a la tecnología en las aulas.

El acto de entrega se desarrolló en el Complejo Educativo Cristóbal Ibarra, en Mejicanos, y contó con la participación de representantes de la Embajada de la República Popular China y autoridades salvadoreñas del sector educativo.

Los dispositivos serán incluidos en los paquetes escolares distribuidos en todo el país, beneficiando a miles de estudiantes con nuevas herramientas tecnológicas que facilitarán su aprendizaje y contribuirán a cerrar la brecha digital.

Según las autoridades, este aporte forma parte de las alianzas estratégicas entre ambos países, orientadas a impulsar una educación más moderna, inclusiva e innovadora, alineada con las demandas de la era digital.

