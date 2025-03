El Salvador se prepara para un espectacular eclipse lunar total este 13 de marzo

El Salvador tendrá la oportunidad de presenciar un impresionante eclipse lunar total, conocido popularmente como «Luna de sangre», durante la noche del jueves 13 de marzo y la madrugada del viernes 14.

Este fenómeno ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre nuestro satélite natural y otorgándole un característico tono rojizo.

Según la Asociación Salvadoreña de Astronomía (ASTRO), el evento astronómico se desarrollará de la siguiente manera:

Inicio del eclipse penumbral: 3:57 a.m. (hora local) del viernes 14 de marzo.

Inicio del eclipse parcial: 5:09 a.m.

Inicio del eclipse total: 6:26 a.m.

Máximo del eclipse: 6:58 a.m.

Fin del eclipse total: 7:32 a.m.

Fin del eclipse parcial: 8:48 a.m.

Fin del eclipse penumbral: 10:00 a.m.

Es importante destacar que, en El Salvador, las fases más notables del eclipse, incluyendo la totalidad, serán visibles justo antes del amanecer del viernes 14 de marzo. Para una mejor observación, se recomienda buscar lugares con poca contaminación lumínica y un horizonte despejado hacia el oeste.

A diferencia de los eclipses solares, los eclipses lunares son seguros de observar a simple vista, sin necesidad de equipos de protección. Sin embargo, el uso de binoculares o telescopios puede enriquecer la experiencia al permitir apreciar detalles adicionales de la superficie lunar durante el eclipse.

Este evento es especialmente significativo, ya que es el primer eclipse lunar total visible en América desde 2022. Además, forma parte de una serie de eclipses que continuarán en los próximos años, brindando más oportunidades para los entusiastas de la astronomía en la región.

Para aquellos interesados en capturar este momento, se sugiere utilizar cámaras con exposiciones prolongadas para resaltar el tono rojizo de la Luna durante la totalidad. Como siempre, es fundamental verificar las condiciones meteorológicas locales para asegurar una observación óptima del fenómeno.

No pierda la oportunidad de ser testigo de este maravilloso espectáculo celeste que la naturaleza nos ofrece.

