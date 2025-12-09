El Salvador supera 3.6 millones de visitantes y prevé cerrar con 4 millones en 2025

Día a Día News

ElSalvador–El Salvador ha recibido 3.6 millones de visitantes internacionales hasta noviembre, según datos del Ministerio de Turismo (Mitur), la titular de la cartera, Morena Valdez, indicó que el país se encamina a cumplir la meta de cuatro millones de turistas extranjeros al cierre de 2025, lo que representaría un ingreso aproximado de $3,500 millones en divisas.

De acuerdo con la funcionaria, el turismo se mantiene como uno de los sectores más dinámicos de la economía nacional, con una contribución estimada del 10 % al producto interno bruto (PIB). Los meses de octubre, noviembre y diciembre destacan como los de mayor actividad, impulsados por la temporada alta de vacaciones y eventos internacionales.

Valdez explicó que los visitantes extranjeros y miembros de la diáspora salvadoreña están prolongando su estadía en el país, pasando en promedio de tres a cinco noches a entre siete y nueve. Este incremento refleja un mayor interés por explorar distintos destinos del territorio salvadoreño.

Los principales mercados emisores de turistas hacia El Salvador continúan siendo Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Costa Rica, México, Colombia y España. Entre los lugares más visitados destacan las playas, el Centro Histórico de San Salvador, los volcanes, las rutas de observación de aves y los pueblos turísticos.

La ministra resaltó que el país ha diversificado su oferta, combinando sol, playa y surf con experiencias de naturaleza y cultura. La Ruta de las Flores, las cascadas y los parques volcánicos son parte de los circuitos más demandados por los turoperadores.

En la capital, el Centro Histórico se ha consolidado como uno de los puntos más concurridos, especialmente por la apertura de la Villa Navideña, donde se espera recibir más de 2.5 millones de visitantes nacionales e internacionales. Las actividades programadas pueden consultarse en la plataforma oficial navidad.sv.

Además, la ministra destacó la reciente inauguración de la Plaza Universitaria, un nuevo espacio de emprendimiento que se suma a la oferta turística del Centro Histórico. Estas iniciativas, según Valdez, fortalecen la presencia de pequeñas empresas en la zona y dinamizan la economía local.

En cuanto al turismo deportivo, el país se prepara para albergar el Ironman 70.3 el 22 de febrero de 2026, evento que atraerá atletas de Guatemala, Honduras, Costa Rica y Panamá, quienes ya se encuentran realizando entrenamientos en el territorio nacional.

La funcionaria señaló que El Salvador continúa posicionándose como sede de competencias internacionales. Un ejemplo reciente fue el World Downhill Skateboarding Championship, desarrollado en la zona montañosa de Surf City 1, en Tamanique, evento que generó movimiento económico en comunidades cercanas.

Valdez subrayó que la estrategia de promoción del país combina el impulso de grandes eventos con la mejora de infraestructura turística, con el objetivo de mantener un flujo sostenido de visitantes durante todo el año.

El Mitur proyecta que, con el ritmo actual de crecimiento, El Salvador cierre 2025 superando la cifra de cuatro millones de turistas internacionales y consolidando al turismo como uno de los principales motores de su economía.

