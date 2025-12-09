Lluvias siguen este martes por influencia de frente frío en golfo de México

Día a Día News

ElSalvador–El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), pronostica que las lluvias continuarán afectando diferentes regiones del país durante este martes 9 de diciembre, principalmente debido a la influencia de una vaguada asociada a un frente frío situado en el golfo de México.

En la madrugada, continuaron las precipitaciones dispersas en zonas paracentral y costera. Hacia la mañana, el cielo permanecerá parcialmente nublado, con baja probabilidad de lluvias, especialmente en áreas del Área Metropolitana de San Salvador y la cordillera Apaneca-Ilamatepec.

Por la tarde, el clima cambiará con nubosidad densa y lluvias en la cordillera volcánica de la zona central y occidental, así como en la cadena montañosa norte. Estas condiciones se extenderán hacia sectores del centro y oriente, con énfasis en las cordilleras Apaneca-Ilamatepec y del Bálsamo.

Para la noche, se prevé que las precipitaciones regresen a la zona paracentral y otros sectores del centro del país, aunque con menor intensidad. El viento soplará desde el noreste, con velocidades entre 8 y 20 kilómetros por hora, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h en zonas altas.

El ambiente durante el día será cálido, mientras que en la noche y madrugada se espera un descenso en la temperatura, volviéndose fresco.

Las autoridades del MARN advierten que estas condiciones lluviosas podrían mantenerse hasta el miércoles 10 de diciembre. Para ese día, la madrugada iniciará con cielo poco nublado y sin lluvias. En la mañana el cielo estará despejado, pero hacia la tarde la nubosidad regresará sobre la cordillera volcánica y la zona norte, con posibles lluvias en sectores como Apaneca-Ilamatepec.

Para la noche y madrugada del miércoles, se espera un ambiente mayormente despejado y sin lluvias. Los vientos continuarán con velocidades entre 10 y 20 km/h, con ráfagas en zonas altas de hasta 25 km/h.

El MARN recomienda a la población mantenerse alerta ante posibles crecidas repentinas y deslizamientos en zonas vulnerables, debido a la continuidad de las precipitaciones.

