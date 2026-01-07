El secuestro sin precedentes de Maduro

El secuestro sin precedentes en la historia mundial, tal como se llevó a cabo, del presidente venezolano Nicolás Maduro no solo constituye una intervención militar en un país soberano e independiente, violando los principios del derecho internacional, sino que también constituye una clara advertencia para todo el planeta. Una advertencia para todo líder insubordinado de cualquier país.

Ya el 3 de enero de 2026, durante una rueda de prensa que ofreció sobre el operativo militar y captura de Maduro, el presidente estadounidense Donald Trump lanzó amenazas contra el presidente colombiano Gustavo Petro, afirmando lo siguiente: «Haría bien en tener cuidado».

Al mismo tiempo, el presidente estadounidense insinuó que Cuba podría ser un tema de discusión en el contexto de una política estadounidense más amplia en la región, destacando la capacidad de Washington para ampliar su enfoque más allá de Venezuela.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, incluso afirmó que el gobierno cubano debería estar preocupado tras el arresto de Maduro. En concreto, declaró: “Si viviera en La Habana y fuera miembro del gobierno, al menos estaría preocupado”, y añadió que “Cuba es un desastre” y que el

país está “gobernado por hombres incompetentes y depravados”.

La historia de Estados Unidos, además, se caracteriza por extensas intervenciones imperialistas, tanto territoriales como intervencionistas en otros países.. En concreto, se han producido aproximadamente 400 intervenciones desde 1776, cuando el Segundo Congreso Continental adoptó la Declaración de

Independencia el 4 de julio, declarando la independencia de las 13 colonias americanas del Imperio Británico, evento que marcó la fundación oficial de los Estados Unidos de América.

¿Quién puede olvidar que, del 15 al 19 de abril de 1961, 1400 combatientes anti-Fidel Castro, entrenados y financiados por la CIA, intentaron desembarcar en Bahía de Cochinos, a 250 kilómetros de La Habana, pero no lograron derrocar al régimen comunista cubano? Estas batallas resultaron en la muerte de un centenar de personas en cada bando.

«Con Salvador Allende ganando las elecciones del 4 de septiembre de 1970 en Chile y ya Fidel Castro en Cuba, tendremos un sándwich rojo en América Latina que inevitablemente se volverá todo rojo», temía Richard Nixon, y su temor pronto se vio confirmado por los resultados electorales.

Así pues, ante esta desagradable realidad para Estados Unidos, era necesario encontrar una solución. Y la solución se encontró aquella mañana del 11 de septiembre de 1973, cuando se produjo un golpe militar bajo el mando del general Augusto Pinochet, con el apoyo de Estados Unidos, pero también de Brasil, cuyo régimen militar era totalmente amigo y cooperativo con Estados Unidos. Los golpistas, tras rodear y bombardear el Palacio Presidencial, lo asaltaron. Salvador Allende y sus allegados fueron asesinados tras una férrea resistencia.

Estados Unidos también invadió Panamá a mediados de diciembre de 1989, durante la presidencia de George Bush, el más antiguo. El propósito de la invasión militar era derrocar al líder de facto de Panamá, el general Manuel Noriega, quien fue acusado por las autoridades estadounidenses de extorsión y

narcotráfico.

Así pues, si se busca un paralelo histórico en el que Estados Unidos arrestó a un líder de facto de un país y lo trasladó a Estados Unidos para ser juzgado, el caso Noriega es el más representativo. Y esto ocurrió tras una invasión militar normal, es decir, en el contexto de una intervención armada coordinada, y ciertamente no de una paz «normal».

Noriega logró escapar y se refugió en la embajada del Vaticano en Ciudad de Panamá, la capital del país, donde permaneció 11 días. Allí, fue sometido a una implacable guerra psicológica para obligarlo a rendirse. El ejército estadounidense instaló un horrible y ensordecedor muro de sonido frente a la

embajada. Una flota de Humvees con altavoces reproducía constantemente hard rock y, ocasionalmente, heavy metal. Por ejemplo, se escuchaba «Panamá» de Van Halen.

La Santa Sede se quejó, con razón, al presidente Bush, y la guerra musical terminó después de tres días. Para el 3 de enero de 1990, el general había accedido a rendirse.

Pero ¿cuáles son las razones más profundas de la invasión militar estadounidense a Venezuela y su afán por derrocar al régimen insubordinado existente?

Venezuela, por lo tanto, posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, con aproximadamente 303.8 miles de millones de barriles en 2021. A modo de comparación, los principales países productores de petróleo tienen reservas menores. En concreto, Arabia Saudita tiene aproximadamente 267.0 miles de millones de barriles y Kuwait, 101.5 miles de millones de barriles.

Al mismo tiempo, las reservas probadas de gas natural del país superaron los 5,6 billones de metros cúbicos en 2021. Cabe señalar, al mismo tiempo, que en el hemisferio occidental, solo Estados Unidos tenía más reservas.

Además, las reservas totales de mineral de hierro de Venezuela se estiman en 4.5 miles de millones de toneladas. Cabe destacar que, en cuanto a reservas de hierro, el país ocupa el segundo lugar en la región, después de Brasil. Venezuela posee algunas de las mayores reservas de bauxita del mundo, un

mineral utilizado para producir aluminio. Las reservas totales de bauxita del país ascienden a 950 millones de toneladas.

Por lo tanto, es evidente para cualquier observador objetivo que Estados Unidos codicia los recursos petroleros de Venezuela. Recursos que no puede conseguir con el régimen actual, que es socio político y militar y aliado de Moscú, Pekín y Teherán, pero también el principal proveedor de petróleo de China, cuyo control está frenando el flujo.

Por lo tanto, la solución para ellos, para Estados Unidos, a fin de asegurar su primacía en la implacable competencia internacional, es el derrocamiento del régimen venezolano y el surgimiento de un presidente y un gobierno absolutamente amistosos y serviciales. El resto, es decir, si tal cosa es legal y

democrática, no les preocupa en absoluto.

Para concluir, quisiera enfatizar que los líderes de cualquier país solo son derrocados por su pueblo, es decir, por levantamientos populares y revoluciones, como ha sucedido en varios países en el pasado. No son derrocados por la intervención militar de otro país, una potencia extranjera. Por lo tanto, la invasión militar estadounidense a Venezuela y el secuestro de su presidente, Nicolás Maduro, son absolutamente condenables para cualquier ciudadano democrático y librepensador del mundo.

Isidoros Karderinis, periodista, corresponsal de prensa extranjera acreditado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, miembro titular de la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera de Grecia, novelista, poeta y letrista.

