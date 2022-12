Elden Ring gana el premio al Mejor videojuego del año en The Game Awards 2022

Escucha este artículo Escucha este artículo

El videojuego de acción y fantasía, Elden Ring, desarrollado por el estudio FromSoftware, ha sido premiado con el galardón al Mejor videojuego del año la gala de The Game Awards 2022, sobrepasando a su principal competidor en esta edición God of War Ragnarok, de Santa Monica Studio.



The Game Awards 2022, los premios que reconocen a los mejores juegos del año, fueron fundados por el empresario Geoff Keighley en 2014, y en esta edición han tenido lugar en el Microsoft Theatre de Los Ángeles (Estados Unidos) durante la madrugada del viernes. En total, se han entregado hasta 32 premios, incluidos Mejor juego para móviles o diferentes categorías para los ‘eSports’.



El director de It Takes Two, el juego premiado como Mejor juego del año en 2021, Josef Fares, fue el encargado de anunciar el ganador de este año. Así, precedido por la interpretación de las bandas sonoras de los seis juegos nominados, entre ellos Horizon Forbidden West, Stray y A Plague Tale Requiem, el presidente de FromSoftware, Hidetaka Miyazaki, recogió el galardón por Elden Ring arropado por su equipo.



Elden Ring es un videojuego de rol (RPG) ambientado en las Tierras Intermedias, un lugar gobernado por héroes que heredaron la sangre de la Reina Márika, la Eterna, que los jugadores tendrán que atravesar en su camino hacia el Círculo de Elden. Su historia ha sido creada por George R. R. Martin, escritor de las novelas de Canción de Hielo y Fuego, que inspiraron la serie Juego de Tronos, y su director Miyazaki, es el creador de títulos destacados de FromSoftware como Demon’s Souls, Dark Souls, Bloodborne y Sekiro.



Además, Elden Ring ganó en otras tres categorías, Mejor Dirección, Mejor RPG y Mejor dirección de arte. «Queremos expresar nuestra gratitud a todos los fans que nos han apoyado. Creamos los juegos de la mejor manera posible gracias a vosotros», dijo Hidetaka Miyazaki.



Sin embargo, God of War Ragnarok fue otro de los favoritos de la gala, convirtiéndose en el videojuego más premiado con hasta seis categorías: Mejor juego de acción; Mejor interpretación, con Christopher Judge, que encarna al protagonista Kratos; Mejor música y sonido; Mejor diseño de sonido; Premio innovación en accesibilidad, y Mejor narrativa.



Esta nueva entrega del videojuego distribuido por Sony basa su trama en los protagonistas Kratos y Atreus, quienes deben viajar a cada uno de los Nueve Reinos en busca de respuestas, mientras las fuerzas asgardianas se preparan para la batalla profetizada que supondrá el fin del mundo.



Otros de los juegos que más premios recolectaron en esta edición de The Game Awards han sido Stray, como Mejor juego independiente y Mejor debut indie; Final Fantasy XIV, en las categorías Mejor apoyo a la comunidad y Mejor juego como servicio; y Gran Turismo 7, que fue premiado con Mejor juego de deportes.



En cuanto al mejor Juego de Acción, ha sido elegido Bayonetta 3. Asimismo, Multiversus se ha llevado el premio a Mejor juego de lucha, y Splatoon 3 el galardón a Mejor Multijugador. Siguiendo este hilo, el Mejor juego de estrategia ha sido Mario + Rabbids Sparks of Hope y, el premio a Mejor juego para móviles ha recaido en Marvel Snap.



Además de estos videojuegos, Moss: Book II se ha alzado con el premio a Mejor juego VR/AR y Ludwig ha obtenido el premio a Mejor creador de contenido. Por otra parte, Arcane: League of Legends ha sido la Mejor adaptación y el juego más esperado ha sido The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Finalmente, As Dusk Falls ha conseguido el premio Games for Impact y el Mejor juego familiar ha recaído en Kirby y la Tierra Olvidada.



En cuanto a las categorías reservadas para ‘eSports’, Valorant, de Riot Games, ha sido seleccionado como el Mejor juego. Se trata de un juego tipo ‘shooter’ que se desarrolla en primera persona y modo multijugador. En este juego se valora la táctica y la precisión con las armas para vencer.



Jacob ‘Yay’ Whiteaker ha obtenido el premio a Mejor Jugador eSports y Loud ha sido el mejor equipo. En este sentido, Matheus ‘Bzka’ Tarasconi ha sido el mejor entrenador del sector y el evento más condecorado ha sido League of Legends World Championship 2022.

