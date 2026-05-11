Un nuevo informe muestra cómo la IA otorga una ventaja competitiva a la ciberseguridad

La inteligencia artificial está transformando rápidamente la ciberseguridad y es el principal motor de cambio en este campo, según un nuevo informe del Foro Económico Mundial. Aproximadamente el 94 % de los líderes en ciberseguridad identifican la IA como un factor determinante y el 77 % de las organizaciones ya la utilizan en sus operaciones cibernéticas.

El informe «IA y Ciberseguridad: Potenciando a los Defensores» , elaborado en colaboración con KPMG, destaca mejoras cuantificables en la reducción de costes, la velocidad de respuesta y la resiliencia. Si bien los ciberdelincuentes utilizan cada vez más la IA como arma para automatizar el engaño, generar malware y escalar los ataques a gran velocidad, el informe indica que las organizaciones que implementan la IA estratégicamente obtienen ventajas significativas. Las organizaciones que aprovechan ampliamente la IA en seguridad reducen el coste medio de las brechas de seguridad hasta en 1,9 millones de dólares y acortan el ciclo de vida de las brechas en aproximadamente 80 días.

«La IA tiene el potencial de inclinar la balanza a favor de los defensores», afirmó Akshay Joshi, director del Centro de Ciberseguridad del Foro Económico Mundial. «Las organizaciones que la consideren una capacidad estratégica, en lugar de una herramienta aislada, estarán mejor posicionadas para transformar el creciente riesgo cibernético en resiliencia y ventaja competitiva».

Partiendo de la publicación del Foro de 2025, Inteligencia Artificial y Ciberseguridad: Equilibrando Riesgos y Beneficios , la edición de 2026 se centra en cómo las organizaciones están implementando la IA para la defensa en la práctica. A medida que las superficies de ataque empresariales se expanden para incluir cientos de miles de activos expuestos a Internet, la escala y la complejidad del riesgo cibernético aumentan significativamente. Entre los ejemplos presentados, KPMG informa de un aumento del 25 % en la eficiencia operativa en inteligencia de amenazas, Accenture redujo el tiempo de análisis de seguridad en más de 100 000 sitios web expuestos a Internet de 15 minutos a menos de un minuto, y la plataforma ATOM de IBM ayuda a escalar la detección y respuesta global de amenazas 24×7, automatizando más de 850 horas de analistas al mes y reduciendo el tiempo de investigación de extremo a extremo en un 37 %.

«Los atacantes se mueven con mayor rapidez y a mayor escala que nunca. Este informe es un llamamiento a la acción para que las organizaciones se adapten a ese ritmo, utilizando la IA como multiplicador de fuerza para la ciberdefensa», declaró Laurent Gobbi, socio y director global de Riesgo Cibernético y Tecnológico de KPMG.

El informe subraya que el valor de la IA en ciberseguridad reside en potenciar la experiencia humana, agilizar la toma de decisiones y fortalecer la resiliencia, más que en la mera automatización. El informe destaca que su impacto depende de una estrategia clara de implementación de la IA, casos de uso rigurosamente probados antes de su escalado, y una sólida gobernanza y supervisión humana desde el principio.

El informe se basa en 20 estudios de casos reales y en las conclusiones de entrevistas individuales y talleres realizados en el marco de la iniciativa Cyber ​​Frontiers: AI & Cyber ​​del Foro Económico Mundial, que reunió a 105 representantes de 84 organizaciones de 15 sectores.

A medida que los riesgos cibernéticos se vuelven más complejos, el informe insta a los líderes empresariales y gubernamentales a considerar la IA como una capacidad de seguridad fundamental, invirtiendo no solo en tecnología, sino también en las habilidades, los procesos y la gobernanza necesarios para defenderse a la velocidad de las máquinas.

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