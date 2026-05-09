WhatsApp estrena “Liquid Glass”, su nuevo diseño con transparencias y efectos visuales

Día a Día News

WhatsApp comenzó a implementar un nuevo rediseño llamado “Liquid Glass”, una actualización visual que modifica la apariencia de la aplicación con efectos translúcidos, animaciones más fluidas y una interfaz inspirada en los recientes cambios estéticos del ecosistema de Apple.

El nuevo diseño incorpora capas transparentes que permiten ver parcialmente el contenido del fondo a través de distintos elementos de la aplicación, como barras de navegación, botones y menús. Según información difundida por WABetaInfo, esta renovación busca ofrecer una sensación de mayor profundidad y modernidad dentro de la plataforma.

Un rediseño centrado en la apariencia

La actualización no cambia las funciones principales de la aplicación, pero sí transforma la manera en que se visualizan sus herramientas y secciones.

Uno de los cambios más notorios aparece en la barra de pestañas, que ahora presenta un efecto flotante con bordes suaves y acabado semitransparente. Además, las transiciones entre secciones incorporan animaciones más dinámicas.

Los botones y menús también fueron modificados con un estilo similar al vidrio esmerilado, integrando transparencias y reflejos sutiles para mantener una apariencia uniforme en toda la aplicación.

El teclado interno de la app recibió ajustes visuales para adaptarse al nuevo lenguaje gráfico, tanto en modo claro como oscuro.

¿En qué celulares está disponible?

El diseño “Liquid Glass” comenzó a desplegarse en dispositivos con sistema operativo iOS mediante la versión 26.14.76 de la aplicación descargada desde la App Store.

Sin embargo, la activación está llegando de forma gradual, por lo que algunos usuarios todavía podrían seguir viendo la interfaz anterior mientras el despliegue continúa avanzando.

Entre las señales para identificar si el cambio ya está activo se encuentran:

Barra de pestañas con efecto flotante

Botones translúcidos

Animaciones más suaves

Teclado renovado visualmente

WhatsApp mantendrá el despliegue progresivo

La compañía suele liberar este tipo de cambios por etapas para evaluar el rendimiento y corregir posibles fallas antes de una implementación global.

De acuerdo con los reportes, algunas funciones ya muestran el nuevo estilo visual mientras otras continúan en proceso de adaptación. Además, se prevé que futuras actualizaciones integren este diseño en más herramientas, incluido el reproductor de notas de voz.

Compartir esta nota