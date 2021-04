Ellen DeGeneres vende su casa en Beverly Hills por cerca de 47 millones de dólares

By: Agencias

La famosa presentadora Ellen DeGeneres vendió su casa en Beverly Hills por aproximadamente 47 millones de dólares.

De acuerdo con una persona familiarizada con el trato, consultado por el medio estadounidense The Wall Street Journal, la propiedad de alrededor de 3,048 metros cuadrados se ofertó en el mercado hace un mes por 53 millones de dólares

Cabe recordar que, en mayo de 2019, DeGeneres y su esposa, Portia de Rossi, compraron el inmueble al vocalista de la banda Maroon 5, Adam Levine, por 42.5 millones de dólares. Según indican registros públicos, la propiedad también fue parte del patrimonio del tenista Pete Sampras.

El listado de de Kurt Rappaport de Westside Estate Agency señala que la casa cubierta de hiedra consta de cinco dormitorios. Además, sus puertas y ventanas son de acero y cuenta con una piscina estilo centro turístico.

Entre otras amenidades se encuentran una cocina al aire libre, una cancha de tenis hundida, un vestíbulo de entrada de dos pisos, un gran comedor con un bar, una biblioteca con paneles, un gimnasio, una sala de proyecciones y una casa de invitados separada, señaló el WSJ.

Y es que luego de que colaboradores de la comediante denunciaran un ambiente tóxico en su programa de entrevistas, su audiencia ha disminuido 43% respecto al mismo periodo del año anterior, según cifras de Nielsen citadas por The New York Times.

Las personas que laboran en el show indicaron que se vivía desde comentarios racistas hasta acoso profesional, lo que se tradujo también en la pérdida de anunciantes. De septiembre a enero de 2020 el programa ha recaudado 105 millones de dólares, un 20% menos que la temporada pasada, cuando la cifra ascendió a 131 millones de dólares, según la firma de investigación Kantar.

En otras noticias relacionadas con la comediante, en diciembre pasado, Ellen reveló que dio positivo a una prueba de COVID-19, por lo que tuvo que suspender la producción de The Ellen DeGeneres Show.

Por esta razón, decidió compartir una actualización con sus fans acerca de cómo se ha sentido en estos días. A través de un video publicado en sus redes sociales, DeGeneres explicó que se ha sentido bien a excepción de un fuerte dolor que ha tenido.

“Hola a todos, solamente les quiero agradecer a todos los que me han deseado bien, me siento al 100 por ciento, me siento muy bien. Una cosa que no te dicen es que de alguna forma te da un dolor terrible de espalda”, dijo la presentadora de 62 años.

Aunado a esto, indicó que no sabía que este podría ser uno de los síntomas, por lo que consultó con gente que se contagió, y ellos le reafirmaron que este dolor es parte de lo que algunos han experimentado como síntomas.

“No sabía que ese era un síntoma, pero hablé con algunas personas y: dolor de espalda. ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Por qué? Dolor de espalda, malo”, agregó.

Mientras tanto, la nativa de Luisiana se ha mantenido en buenos espíritus gracias a la compañía de su esposa, Portia de Rossi, quien grabó el video y con quien apareció entretenida con un juego de mesa.

Un diagnóstico que intervino en sus planes

La presentadora de televisión estadounidense anunció el pasado jueves 10 de diciembre que había contraído coronavirus. DeGeneres compartió la noticia el jueves a través de Twitter. “Hola a todos”, comenzó. “Quiero que todos sepan que he dado positivo por COVID-19”.

“Afortunadamente, me siento bien. Cualquiera que haya estado en contacto cercano conmigo ha sido notificado y estoy siguiendo todas las pautas adecuadas. Los veré a todos de nuevo después de las vacaciones. Por favor, manténgase sanos y seguros. Con amor, Ellen”, escribió.