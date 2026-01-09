Embajada de EE. UU. en El Salvador lanzará campaña por 250 años de independencia

Día a Día News

ElSalvador–La Embajada de Estados Unidos en El Salvador lanzará en los próximos días la campaña “Freedom 250”, una iniciativa conmemorativa por el 250 aniversario de la independencia estadounidense, que se celebrará el 4 de julio de 2026.

La representación diplomática indicó que esta campaña busca reafirmar los valores democráticos, la libertad y la igualdad, principios fundacionales establecidos en la Declaración de Independencia de 1776. Además, la embajada considera esta fecha un “punto de inflexión para mirar hacia el futuro” y renovar el compromiso con dichos ideales.

Como parte de las actividades previas a la efeméride, la embajada anunció la presentación de la 39th Army Band del estado de New Hampshire, que ofrecerá un concierto gratuito en El Salvador el 31 de enero. En un video difundido por la sede diplomática, uno de los músicos estadounidenses expresó en español:

“Estaremos con ustedes el 31 de enero para empezar a celebrar los 250 años de Estados Unidos de América.”

La embajada señaló que el evento musical será el primer paso de una serie de actividades culturales y de cooperación bilateral que se extenderán durante todo el año.

En julio de 2025, la sede estadounidense ya había anunciado un programa de financiamiento para proyectos de organizaciones no gubernamentales, universidades e instituciones públicas salvadoreñas, con montos que oscilan entre $50,000 y $100,000.

Estas iniciativas deberán promover valores estadounidenses, fortalecer los lazos entre ambas naciones y resaltar el liderazgo y la influencia de Estados Unidos en la región a través de actividades culturales, educativas y deportivas.

Según la embajada, un aspecto clave de la conmemoración será reconocer las contribuciones de todos los ciudadanos estadounidenses —de diversos orígenes, culturas y condiciones sociales— que han moldeado la historia de su país en estos dos siglos y medio.

Desde Washington, el presidente Donald Trump también ha anunciado un programa nacional de celebraciones que incluirá eventos culturales, deportivos y de entretenimiento familiar en distintas ciudades, enmarcados en la misma conmemoración.

El aniversario número 250 de la independencia será una oportunidad, según la representación diplomática, para “honrar la historia de una nación que nació bajo los ideales de libertad y democracia” y, al mismo tiempo, proyectar un futuro “más inclusivo, equitativo y próspero” para las próximas generaciones.

Compartir esta nota