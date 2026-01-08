Expolicía recibe 50 años de prisión por feminicidio de su expareja en Ahuachapán

Día a Día News

ElSalvador–El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de Santa Ana condenó a 50 años de cárcel a Wilson Sigfredo Mendoza Reyes, exagente policial de 43 años, por el feminicidio agravado de su expareja, identificada con las siglas M. M. C. de M.

El hecho ocurrió el 21 de octubre de 2023 en la vivienda de la víctima, ubicada en Ahuachapán Centro. Según lo establecido en el juicio, Mendoza Reyes llegó al inmueble y, al notar que la mujer no estaba, decidió esperarla. Al regresar ella, el imputado la siguió hasta su habitación y comenzó una fuerte discusión. Pese a las súplicas de la víctima, Mendoza Reyes la lanzó sobre la cama, desenfundó un arma de fuego y le disparó en varias ocasiones.

La mujer fue trasladada con vida al Hospital Nacional Francisco Menéndez, pero falleció un día después debido a la gravedad de las heridas de bala. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que el feminicidio fue cometido tras una relación marcada por violencia física, verbal y psicológica por parte del acusado, motivo por el que la víctima había decidido poner fin a la relación.

El exagente fue capturado en flagrancia luego de huir de la escena del crimen y fue declarado culpable tras pruebas documentales, periciales y testimoniales presentadas durante la vista pública.

