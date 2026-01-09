Vie. Ene 9th, 2026

San Salvador inaugura espacio para entierro de mascotas en Cementerio La Bermeja

Ene 9, 2026 #Cementerio, #El Salvador, #Entierros, #La Bermeja, #Mascotas, #San Salvador

ElSalvador–Por primera vez en la capital salvadoreña, los dueños podrán despedir a sus mascotas en un área exclusiva del Cementerio General La Bermeja. La medida, aprobada por el concejo municipal, busca ofrecer un espacio digno para homenajear a los animales de compañía que forman parte de la familia.

El servicio incluye nichos individuales con tarifas que oscilan entre $40 y $70, según el tamaño del espacio requerido. Además, se contemplan opciones gratuitas para casos especiales, garantizando que ninguna familia quede sin una despedida digna por razones económicas.

El reglamento establece que las fosas pueden medir desde 1 metro por 0.5 metros hasta 1.5 metros por 0.7 metros, con una profundidad de 2 metros. También se aplican costos adicionales por prórroga anual ($14.90), limpieza y ornato ($3.45), permisos de construcción de nicho ($68.60) y placas conmemorativas ($4).

Para facilitar la visita a los cementerios, se fijaron tarifas por estacionamiento: $0.50 por hora para carros, $0.60 para pick-ups, $0.80 para camiones y $0.35 para motos.

La alcaldía justificó la reforma basándose en un estudio de costos comparativos con otros cementerios, buscando transparencia y accesibilidad para los usuarios.

Este nuevo espacio responde a una creciente demanda social por reconocer el vínculo emocional entre personas y sus mascotas, ofreciendo un lugar especial para el recuerdo y el duelo.

En paralelo, existen en El Salvador servicios privados de cremación y despedida para mascotas, como Kipets, Montelena Mascotas y Buddy Assist, que acompañan a las familias en el proceso con opciones personalizadas, ceremonias y apoyo emocional.

El Cementerio para Mascotas “Amigo”, fuera del circuito tradicional, también ofrece entierros con derecho a placa y visitas periódicas.

Este avance refleja un cambio cultural en el país, donde el respeto y la dignidad hacia los animales de compañía cada vez cobran más relevancia, validando la importancia de su lugar en el corazón de muchas familias salvadoreñas.

