Emergencias por lluvias: un fallecido, inundaciones y evacuados en La Unión

ElSalvador–Las fuertes precipitaciones registradas en las últimas horas han provocado emergencias en distintos puntos del país, entre ellas inundaciones urbanas, evacuaciones y la suspensión de actividades comunitarias.

En el municipio de La Unión Norte, el alcalde Edwin Serpas confirmó el fallecimiento de un adulto mayor. De acuerdo con el edil, la víctima fue trasladada a un centro asistencial tras presentar complicaciones cardiorrespiratorias, sin embargo, perdió la vida poco después. La identidad de la persona no fue revelada.

El funcionario también informó que siete personas permanecen en un albergue municipal, entre ellas tres menores de edad, mientras las autoridades verifican la situación en las comunidades más afectadas. Además, anunció que todas las actividades de las fiestas patronales previstas para la noche quedaron suspendidas por la condición climática.

En Santa Rosa de Lima, La Unión, Protección Civil reportó que al menos 14 viviendas de la colonia La Ponderosa resultaron anegadas. Dos familias fueron evacuadas como medida de prevención, mientras que Cruz Roja detalló que brindó asistencia a ocho personas de la zona. Los daños materiales aún están en evaluación.

La situación también alcanzó al departamento de Chalatenango. En la colonia Primavera, al sur de ese territorio, una familia fue evacuada debido a la acumulación de agua en su vivienda, informó Protección Civil.

Las autoridades mantienen vigilancia ante posibles nuevas emergencias derivadas de las lluvias, que continúan afectando diversas localidades del país.

