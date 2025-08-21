Remodelan área de ortopedia del Hospital Bloom

Día a Día News

ElSalvador–El área de ortopedia del Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom fue inaugurada tras un proceso de remodelación integral, desarrollado a través de una alianza entre el Gobierno de El Salvador y Shriners El Salvador.

En el acto participaron el ministro de Salud, Francisco Alabi, la ministra de Turismo, Morena Valdez, el secretario de Innovación, Daniel Méndez, y la directora de la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional, Karla de Palma.

La renovación incluyó mejoras en el sistema eléctrico, instalación de aires acondicionados, cambio de luminarias, pisos, ventanas, puertas, cielos falsos y mobiliario, además de la adecuación de baños. El presidente de Shriners El Salvador, Juan Carlos Otaegui Cañas, informó que la inversión ascendió a $100,000.

Francisco Alabi destacó que las nuevas instalaciones permitirán brindar un espacio moderno y funcional para los pacientes que requieren procedimientos ortopédicos, lo que, según dijo, facilitará la aplicación de prácticas respaldadas por evidencia científica.

La ministra de Turismo, Morena Valdez, recordó que en 2023 se firmó un convenio para apoyar la modernización de esta área, como parte de los esfuerzos por sumar a instituciones y aliados estratégicos al fortalecimiento del sistema de salud.

Las autoridades señalaron que la adecuación del área busca mejorar las condiciones de atención médica y ofrecer un entorno que contribuya a la recuperación de los niños que reciben tratamiento en el Hospital Bloom.

