Emprendedores retornados impulsan sus negocios en feria apoyada por Cancillería y CONAMYPE

ElSalvador–El Ministerio de Relaciones Exteriores, en coordinación con la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), llevó a cabo una feria de emprendimientos en el Parque Central de Usulután. La actividad reunió a más de 20 emprendedores retornados y en riesgo de migrar de forma irregular, como parte del Proyecto Semillas, una iniciativa financiada por el Gobierno de Italia a través de la Agencia Italiana de Cooperación al Desarrollo (AICS).

El evento contó con la participación de emprendedores de los departamentos de Usulután y San Miguel, quienes exhibieron y comercializaron productos como ropa, alimentos, panadería, bebidas, bisutería, artículos personales y postres. El objetivo de la jornada fue facilitar espacios de venta y promoción para las iniciativas que han sido fortalecidas mediante el proyecto, orientado a generar oportunidades de desarrollo local y prevenir la migración irregular.

A través del Proyecto Semillas, 33 emprendimientos de la zona oriental han recibido formación empresarial, acompañamiento psicosocial y capital semilla durante el año 2025. Estos apoyos han permitido a los beneficiarios ampliar su producción, diversificar sus productos, adquirir maquinaria y abrir nuevos puntos de venta, generando empleo y dinamizando la economía local.

El emprendedor Elmer Flores, uno de los beneficiarios, destacó el impacto positivo del programa. “Estoy muy agradecido por la oportunidad y el apoyo que nos brindaron en Cancillería, CONAMYPE y la cooperación italiana, que ha sido fundamental para fortalecer mi negocio”, expresó durante la actividad.

En representación de la Agencia Italiana de Cooperación al Desarrollo (AICS) participó Francescopaolo Marolla, junto a funcionarios de Cancillería y CONAMYPE, quienes reafirmaron su compromiso con el impulso de programas que fortalezcan las capacidades productivas de los salvadoreños en sus comunidades de origen.

Estas acciones forman parte de la estrategia del Gobierno de El Salvador para promover la inclusión económica, generar oportunidades sostenibles y fortalecer la permanencia de las familias en sus territorios, contribuyendo al desarrollo local y a la prevención de la migración irregular.

