Empresas agrícolas de Oregon tendrán que pagar salarios tras negar licencia por enfermedad

PORTLAND, OREGON

Traa una investigación realizada por la División de Horas y Salarios (WHD) del Departamento de Trabajo de EE.UU., tres operadores agrícolas de Oregon pagarán un total de $11,418 en salarios atrasados ​​después de negar la licencia por enfermedad pagada a los empleados cuyos proveedores de atención médica les aconsejaron que estuvieran en cuarentena después estar expuestos posiblemente al coronavirus.

Los investigadores de WHD encontraron que Coleman Agriculture Inc. en Gervais, St. Joseph Orchard Inc. en McMinnville y J Farms LLC en Amity no proporcionaron dos semanas de licencia por enfermedad pagada a los empleados como lo requiere la Ley de Respuesta al Coronavirus de Families First (FFCRA). Coleman Agriculture Inc. pagó a siete empleados un total de $8,878, St. Joseph Orchard Inc. pagó a cuatro empleados un total de $1,820 y J Farms LLC pagó a un empleado $720.

“Los empleadores deben proporcionar a los empleados protegidos por la Ley de Respuesta al Coronavirus Families First la licencia y el pago que exige la ley”, dijo el director de distrito de la División de Horas y Salarios, Thomas Silva, en Portland, Oregon.

“El Departamento de Trabajo de los EE. UU. Está listo para ayudar a los empleadores que no comprendan completamente sus responsabilidades de proporcionar permisos pagados bajo esta ley. Brindamos un amplio alcance y alentamos a todos a que se comuniquen con nuestra oficina y utilicen nuestro sitio web para asegurarnos de que comprenden completamente los beneficios y las protecciones requeridas por esta ley”, añadió Siva.

La FFCRA ayuda a los EE.UU. a combatir y derrotar los efectos del coronavirus en el lugar de trabajo al otorgar créditos fiscales a las empresas estadounidenses con menos de 500 empleados, ya sea para brindarles a los empleados una licencia pagada para sus propias necesidades de salud o para cuidar a sus familiares.

Consulte los “Consejos rápidos sobre beneficios” de WHD para obtener información sobre la cantidad de licencias que los trabajadores pueden calificar para usar y los salarios que deben pagar los empleadores. La ley permite a los empleadores otorgar licencias pagadas reembolsadas con créditos fiscales, mientras que al mismo tiempo garantiza que los trabajadores no se vean obligados a elegir entre sus cheques de pago y las medidas de salud pública necesarias para combatir el virus.

Fuente: Agencia División de horas y salarios.