En 14 días condenan a 25 años a padre que asesinó a su hijo en Ahuachapán

ElSalvador–En un período de 14 días, la Fiscalía General de la República (FGR), logró que un tribunal emitiera condena contra un hombre que asesinó a su propio hijo en el distrito de Concepción de Ataco, en Ahuachapán Centro.

El Juzgado de Paz de Ataco impuso una pena de 25 años de prisión a Carlos Alfonso Jiménez Arévalo, de 44 años, a quien declaró culpable del delito de homicidio agravado. La sentencia fue dictada con base en las pruebas presentadas por la FGR.

Según el expediente judicial, la víctima se encontraba en un bar compartiendo con su compañera de vida cuando Jiménez Arévalo llegó al lugar. Tras mucho tiempo sin tener contacto con él, lo convenció con engaños para que saliera del establecimiento.

Al salir, el joven fue atacado por su padre, quien le disparó con un arma de fuego hasta provocarle la muerte. Testigos presenciales dieron aviso inmediato a las autoridades y la Policía Nacional Civil (PNC) capturó al agresor en flagrancia.

La Fiscalía detalló que Jiménez Arévalo se encontraba en estado de ebriedad al momento de cometer el crimen. El proceso judicial avanzó de manera expedita y culminó con la condena en apenas dos semanas desde la captura.

Este caso se convirtió en uno de los procesos más rápidos en resolverse en la zona, tras la coordinación entre la FGR y la PNC que permitió llevar al responsable ante la justicia en un corto plazo.

