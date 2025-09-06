Construyen quinta escuela en Usulután para mejorar las condiciones educativas

La educación se fortalece en el distrito de Mercedes Umaña, Usulután Norte, con el inicio de la remodelación del Centro Escolar del Cantón San Benito para beneficiar a más de 100 estudiantes desde parvularia a sexto grado. Esta es la segunda escuela intervenida en el distrito y la quinta en todo el departamento por parte de la Dirección de Obras Municipales.

A nivel nacional, la DOM está reconstruyendo más de cien centros escolares. De ellos, 14 ya han sido entregados, siendo el último inaugurado el Centro Escolar del Cantón El Roble, en Ahuachapán

El proyecto en San Benito que se ejecuta en un área de más de 2 mil metros cuadrados, incluye la intervención de cuatro módulos que suman cinco aulas, una de las cuales es para parvularia con inodoro baby, ducha y lavamanos.

Incluye además la oficina de la dirección, cocina, comedor, bodega y baterías sanitarias para estudiantes y docentes. Los trabajos comenzaron con la demolición de estructuras en mal estado, desde la fachada hasta el muro perimetral. También se están reemplazando ventanas, puertas y rejillas, afinando paredes y aplicando pintura nueva.

Se delimitarán áreas verdes, zonas de caminamiento y juegos. Se construirá una cancha multidisciplinaria para la recreación de los alumnos y una cisterna para almacenar agua potable. Los pisos serán renovados con caucho y porcelanato, según el uso de cada espacio.

Además, se instalará un nuevo sistema de drenaje, una red eléctrica moderna con

iluminación LED y conexión gratuita a internet. Esta escuela beneficiará a más de cien estudiantes de los cantones San Benito, El Cimarrón, San Lorenzo, El

Tempisque, Los Jobos y el caserío Las Lajitas, entre otros.

Esta es el segundo proyecto de este tipo que ejecuta la DOM en Mercedes Umaña después de la parvularia del barrio Concepción; también es el quinto a nivel departamental.

La DOM reconstruye además el centro escolar del cantón El Escarbadero, en Estanzuelas, mientras que en la zona costera de Jucuarán, Usulután, donde fue entregado el proyecto presidencial de renovación de 13 kilómetros conocido como Surf City 2, también avanza en la construcción del centro escolar del cantón El

Carrizal, mientras que ya fue entregada otra obra similar en el caserío Agua Fría, cantón El Zapotal.

En Mercedes Umaña, la DOM también ha ejecutado otros proyectos importantes, como la mejora de una calle de 5 kilómetros con superficie asfáltica y cinco puentes que conectan el cantón San Benito con Berlín. Otro tramo de 1.6 kilómetros está siendo mejorado entre el casco urbano y el cantón La Puerta, incluyendo dos puentes.

Estas obras se suman al Plan Nacional de Bacheo que se ejecuta en el casco urbano, con el objetivo de facilitar el tránsito tanto en la zona rural como urbana.

