En esta temporada navideña, Truecaller advierte a los hispanos en los EUA que estén atentos a los esquemas de fraudes

Truecaller, la plataforma global líder para verificar contactos y bloquear comunicaciones no deseadas, ofrece soluciones a los hispanos en los Estados Unidos, que según las investigaciones, se han convertido en objeto de las estafas telefónicas.[1] En un informe de esquemas fraudulentos y estafas para el año 2021 titulado Truecaller’s Insights 2021 U.S. Spam and Scam Report , y en asociación con The Harris Poll, se reportó que los esquemas fraudulentos afectaron a 59.49 millones de estadounidenses, comparado con 56 millones en el año 2020. Históricamente, en la temporada navideña aumentan las victimas de estafas a través de llamadas telefónicas. Esto ocurre debido a que los estafadores se aprovechan de la vulnerabilidad que representa el estrés que produce los preparativos para la celebración. Esta temporada, Truecaller ofrece a los hispanos de Estados Unidos consejos prácticos para estar más informados sobre las estafas telefónicas y tomar medidas para protegerse a sí mismos y a sus familias.

«Consistentemente durante la temporada navideña Truecaller ve un aumento en las llamadas automatizadas de estafas y fraudes,» comenta Clayton LiaBraaten, asesor en jefe de Truecaller. También dice: «Queremos asegurarnos de que los hispanos en los Estados Unidos sepan que tienen opciones y recursos para ayudarlos a evitar las llamadas automatizadas y las llamadas no deseadas; reduciendo en última instancia la probabilidad de ser víctimas y perder dinero a través de estos esquemas de fraudes tan sofisticados a través de las llamadas telefónicas.»

Durante la temporada navideña, las actitudes de los consumidores varían de excepcionalmente generosos a ser muy vulnerables por el estrés que provoca la planificación y la celebración de la época navideña; que a su vez incluye los viajes y las reuniones sociales. Los estafadores son ingenieros sociales muy sofisticados y utilizarán esta celebración tan relevante para aprovecharse del buen corazón y buena intención de las personas. Los estafadores son extremadamente hábiles para buscar a las víctimas cuando hay escasez (problemas de la cadena de suministro global), en las crisis (como COVID-19) y en cualquier día festivo del calendario que sea importante para las personas. Las investigaciones muestran que 1 de cada 5 hispanos de entre 18 y 39 años informan haber sido victimas de alguna forma de estafa y mayormente las victimas pueden ser abuelos, tal vez tener asuntos por solucionar relacionados con inmigración o estar interesados en un empleo desde su casa. Por otro lado, los de 50 años o más informan haber sido victimas de una lotería fraudulenta o por un esquema para defraudar al gobierno.

En la temporada navideña, los consumidores pueden tomar medidas prácticas para protegerse. Algunos consejos sobre cómo los hispanos pueden protegerse son:

Piénsalo dos veces antes de contestar cualquier llamada de un código de área desconocido. Si es importante, dejarán un mensaje de voz. Si dejan un mensaje de voz, no vuelvas a llamar hasta que puedas confirmar si pertenece a una empresa o persona legítima. Esto se puede confirmar a través del sitio web de Truecaller o en el sitio web de la empresa.

Del mismo modo, si ves un texto cuestionable del servicio al cliente o un rastreador de envío de paquetes, no hagas clic en los enlaces que se provean. Toma una foto del mensaje para que puedas reportarlo y reenvía una copia al (7726). Luego, debes informarlo a la Comisión Federal de Comercio a través del siguiente enlace ReportFraud.ftc.gov.

Si sientes que has sido víctima de fraude, comunícate con la oficina correspondiente de protección al consumidor de tu estado. No borres tu registro de llamadas ya que puedes necesitarlo como evidencia.

Puedes ser proactivo para protegerte contactando a tu proveedor acerca de las herramientas para mitigar los esquemas de fraude. La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por sus siglas en inglés), creó STIR / SHAKEN, un marco de protocolos y procedimientos destinados a combatir las llamadas automatizadas y las estafas, que todos los proveedores deberían haber implementado.

Estar atentos. Para tu teléfono celular: descarga un identificador de llamadas gratuito y una aplicación de bloqueo de esquemas de fraude como Truecaller de la tienda de aplicaciones iOS o Google Play. Al identificar las llamadas entrantes y los mensajes de texto con nombres, empresas o indicadores de esquemas de fraude, puedes estar tranquilo y retomar control de tu teléfono. La base de datos se actualiza continuamente y funciona contra «vishing» (mensajes de voz fraudulentos o «phishing» de voz) y smishing (mensajes fraudulenos o «SMS phishing»).

Inscríbete en la lista de «No llamar» de la FTC e informa las llamadas no deseadas aquí.

No todas las llamadas automáticas son fraudulentas. Las aplicaciones de identificación de llamadas y de bloqueo de correo no deseado pueden garantizar que se reciban llamadas y mensajes importantes y legítimos de citas de atención médica, farmacias, distritos escolares, viajes y servicios financieros.

