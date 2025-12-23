Recapturan en Izabal a “Dark”, cabecilla del Barrio 18 fugado de Fraijanes II

Día a Día News

Guatemala—Las fuerzas de seguridad de Guatemala capturaron en Izabal a Milton Noel Najarro García, alias “Dark”, uno de los líderes del Barrio 18 que permanecía prófugo tras la fuga masiva ocurrida en la prisión de alta seguridad Fraijanes II en octubre pasado.

El operativo, coordinado entre la Fiscalía contra el Delito de Extorsión del Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC), se llevó a cabo en una vivienda ubicada en la aldea Las Pitas, municipio de Los Amates, departamento de Izabal. Con esta detención, ya suman seis los reos recapturados luego de la evasión de 20 pandilleros del penal.

El presidente Bernardo Arévalo confirmó la captura en sus redes oficiales, destacando el trabajo sostenido de las fuerzas de seguridad:

“Recapturamos a uno más. Tenemos al sexto fugitivo de Fraijanes II. La PNC está trabajando sin descanso, hasta que todos rindan cuentas ante la justicia”.

Milton Najarro García era considerado uno de los jefes de la clica Solo para Locos del Barrio 18. En mayo de 2024 fue condenado a ocho años de prisión por el delito de remuneración para la trata de personas en circunstancias agravadas.

Según el Ministerio Público, entre 2016 y 2017 utilizó su posición dentro del centro preventivo para hombres de la zona 18 para coordinar actos de explotación sexual contra una menor de edad.

La víctima era obligada a sostener encuentros con el reo bajo amenazas de muerte hacia su madre.

En 2017, cuando la joven se negó a continuar, fue llevada con engaños a Villa Nueva, donde fue atacada a balazos, resultando gravemente herida.

La evasión de los 20 reclusos fue detectada el 11 de octubre, aunque las investigaciones apuntan a que el escape ocurrió entre los días 8 y 10 de ese mes. El hecho generó una amplia operación nacional e internacional, ya que todos los fugados pertenecían a estructuras del Barrio 18 y contaban con alertas rojas de Interpol.

Tras el operativo en Izabal, el presidente Arévalo confirmó que la búsqueda de los 14 prófugos restantes continúa con el apoyo de la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano, integrada por agentes guatemaltecos y especialistas del FBI, así como cooperación de países vecinos.

Antes de la detención de alias Dark, las autoridades habían capturado a cinco fugados:

Byron Eduardo Fajardo Revolorio, alias “Black Demon”, recapturado el 13 de octubre.

Melcin Gabriel de León, alias “Liro Strong”, y Marlon Manolo Martínez Sincuir, alias “Spektro”, ambos detenidos el 18 de octubre.

Nicolás Xantes Sis, alias “Brown”, reaprehendido el 21 de octubre.

Ever Jonathan Sinay Dionicio, alias “Cartoon”, capturado el 20 de noviembre.

El Ministerio de Gobernación mantiene una recompensa de hasta 150 mil quetzales por información que conduzca a la ubicación de los prófugos restantes.

Las autoridades reiteraron su compromiso de continuar con los operativos hasta recapturar a todos los fugitivos y desarticular las redes de apoyo que facilitaron la fuga.

