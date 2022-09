¿Eres un felpudo o un matador con tu dinero?

Escucha este artículo Escucha este artículo

Por Stephen Gardner

Cuando se trataba de ahorrar e invertir, solía ser un tapete. Me inscribí en un 401k porque me lo dijeron. Seleccioné ciertas inversiones porque me dijeron que eran buenas. Ahorré dinero con un banco porque eso es lo que otros hicieron.

Básicamente, dejé que los bancos, Wall Street y el sistema monetario me recorrieran como un felpudo. Me dejó derrotado, más pobre y sintiéndome fuera de control.

Luego perdí el 38 por ciento de mis 401k en 2008. Después de ser llevado a las profundidades de la humildad, decidí levantarme de las cenizas como un Fénix. Ahora me considero un matador y me esfuerzo por ayudar a otros a empoderarse a través de la educación, el conocimiento y las estrategias financieras sólidas.

Si alguna vez te has sentido como un felpudo, ahora es el momento de educarte, tomar el control de tu dinero y convertirte en el Matador que se enfrenta a los grandes toros y gana.

Puedes ser un felpudo si …

• Ha externalizado sus finanzas y felicidad futura a otra persona.

• Tiene poca comprensión de cómo sus inversiones realmente ganan.

• Incluso después de quemarse, ha realizado pocos o ningún cambio para mejorar su situación financiera.

• Se ha conformado con el riesgo de Wall Street y las bajas tasas de los bancos.

Me reúno con personas todas las semanas que no tienen un plan claro sobre cómo lograr sus objetivos financieros. Utilizan la esperanza como estrategia en lugar de conocimiento y comprensión.

Conozco a personas todas las semanas que se han conformado con lo que los bancos les pagarán en lugar de exigir más. Conozco a personas todas las semanas que tienen la mayoría de su dinero en Wall Street con una exposición al riesgo del 100 por ciento y no tienen idea de cómo crecerá su dinero, excepto por suerte o desempeño anterior.

También conozco personas que quieren más y estas son las personas que se convierten en mis clientes. Son personas que están dispuestas a profundizar para aprender y comprender para que puedan dominar el juego del dinero.

Puedes ser un matador si …

• Se niega a liquidar y aceptar las bajas tasas de interés de los bancos.

• Está en contra del plan de Wall Street: ponga el 100 por ciento del dinero, asuma el 100 por ciento del riesgo y dele a los corredores del 23 al 64 por ciento de las ganancias.

• Tiene una comprensión clara de cómo crecerá su dinero y lo que está pagando en tarifas.

• Usas contratos para hacer crecer tu dinero en lugar de especulación y esperanza.

• Desea comprender y controlar sus impuestos además de obtener buenos rendimientos.

¡Conviértete en el matador! Desea una comprensión detallada de las reglas, un plan fácil de seguir, un contrato sobre cómo crecerá su dinero y una visión clara de su futuro. Desea control y previsibilidad y no quiere tener que cuidar a su dinero o al administrador de dinero.

El conocimiento es la mejor herramienta que tenemos a nuestra disposición. Trabajo con casi 500 familias al año y constantemente escucho historias de pérdida de dinero, poca o ninguna comprensión de cómo crecen las inversiones y no tengo idea de lo que están pagando en tarifas por resultados inferiores.

Si no puede comprender sus inversiones y ver exactamente cómo crecerá su dinero, retírese. Busque primero comprender su inversión y luego busque las ganancias. De lo contrario, terminas conformando las ganancias o pérdidas y tratando de entender qué salió mal con tu plan.

Hace poco, un médico me dijo que el plan financiero que le presenté a él y a su esposa fue el primer plan que pudo entender por completo. Podía hacer los cálculos él mismo y ver cómo crecería su dinero.

Él y su esposa fueron informados por escrito de los honorarios involucrados en su plan y, lo mejor de todo, pudo ver que no tendría que cuidar de sus inversiones. Esto le permitió concentrarse en lo que mejor hace, cuidar a los pacientes.

Decide hoy ser rico. No te conformes. No subcontrates tu futuro y tu felicidad. Sé un matador y toma el control de tu vida y tu dinero. Hay muchos felpudos por ahí, pero no tienes que ser uno de ellos.

368 total views, 368 views today