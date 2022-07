¿ES MOMENTO DE INFLACIÓN O DE INVERSIÓN? 

Escucha este artículo Escucha este artículo

El Experto en inversiones de bienes raíces Daniel Segovia afirma que hay oportunidades y ventajas en el sector inmobiliario de USA.



Muchos estan preocupados de la inflación en Estados Unidos eso debido a que en los últimos meses alcanzó el nivel más alto en 40 años, luego de que los precios de los alimentos, los materiales de construcción, la gasolina y productos básicos aumentaron significativamente en el último trimestre.Los precios al consumidor aumentaron 8,6% en mayo con respecto al mismo mes del año anterior, superando el aumento del 8,3% en abril, informó el Departamento de Trabajo



Una inflación es un problema que desanima a cualquier persona, parece que el dinero no alcanza para vivir, que la vida está demasiado costosa y que la mejor opción sería esperar una mejor situación para comprar vehículo o adquirir vivienda.



Pero para el experto en inversiones de bienes raíces Daniel Segovia, invertir es una necesidad que tienen todas las personas, más aun cuando hay esta época inflacionaria, porque es necesario ganarle a la inflación para mantener el poder adquisitivo del dinero. “debemos generar una rentabilidad igual a la inflación para que nuestro dinero no pierda valor”, agrega.



Segovia afirma “que el valor de las propiedades depende también de cada mercado ya que la crisis no afecta en igual proporción a todos los estados”. La propiedad se puede depreciar pero en los últimos años el valor de las propiedades ha incrementado y esto puede cambiar en cualquier momento es por eso muy importante saber seleccionar buenos mercados para saber dónde invertir y para ellos es fundamental tener un asesor calificado o un mentor.



La razón es muy sencilla, si sube el costo de vida, sube al mismo tiempo el valor de las propiedades. Es una fórmula infalible para proteger tu dinero de la inflación con la compra de bienes raíces. La tierra no se deprecia, con el paso de los años irá aumentando su valor de acuerdo a las tasas de inflación, por lo que tu dinero siempre valdrá más, adicional es un beneficio como patrimonio para tu familia y asegurar un retiro relajado.



6 ventajas de invertir en el sector inmobiliario de Estados Unidos



1) Estabilidad (Riesgo): Pese a la crisis internacional, Estados Unidos es el país de las oportunidades, líder en la recuperación mundial y es la economía más fuerte del mundo, por lo que la inversión que se realice estará ligada al riesgo de ese país.



2) Inflación: La inflación es un aliado natural de las inversiones en bienes raíces ya que preserva y aumenta el capital.



3) Diversificación: Es importante que no solo los inversionistas corporativos participen en el mercado, sino que también las personas naturales pueden aprender a invertir y llegar a tener un portafolio de activos inmobiliarios y diversificados en el principal mercado inmobiliario del mundo (USA).



4) Inversión directa: Hoy existen distintos tipos de activos inmobiliarios que permiten acceder a invertir directamente en el mercado norteamericano. En tal sentido, se abre la posibilidad para que pequeños inversionistas estén en el mercado inmobiliario.



5) Asesoría. Es indispensable contar con la asesoría de un buen mentor de inversiones en bienes raíces con trayectoria en el mercado que pueda orientar la opción que más le convenga, de acuerdo a sus necesidades.



6) Rentabilidad: existe la posibilidad de invertir en una amplia gama de bienes raíces permitiendo tener un portafolio diversificado para generar favorables rendimientos con una baja volatilidad.



Generalmente, los incrementos en el valor de la propiedad raíz ha sido más alto que los índices de la inflación, es por ello invertir en bienes raíces aún en tiempos de inflación, proteges tu capital de una buena manera con activo tangible.

