Conoce como evitar fraudes y estafas durante las vacaciones de verano

Escucha este artículo Escucha este artículo

La temporada de viajes de verano ya comenzó y con el, un potencial aumento en actividades fraudulentas por parte de estafadores. ¿Te preocupa convertirte en una víctima mientras te relajas en la playa? Chase ofrece algunos consejos para ayudarte a protegerte mientras viajas este verano.



QUE DEBE HACER



● Infórmese sobre los tipos más comunes de estafas: los estafadores usarán cualquier cosa para su beneficio, especialmente si se encuentra en un entorno desconocido durante las vacaciones. Para obtener más información sobre estafas comunes y consejos para mantenerse seguro, visite: www.chase.com/security-tips



● Revise sus cuentas periódicamente iniciando sesión en el sitio web o la aplicación de su banco. Muchos bancos, incluido Chase, también le permiten configurar alertas de cuenta para ayudarlo a detectar transacciones inusuales en su banco o tarjeta de crédito mediante el envío de notificaciones automáticas. Controle su puntaje de crédito desde cualquier lugar de forma gratuita con Chase Credit Journey (¡ni siquiera necesita ser cliente de Chase para registrarse!)



● Bloquee su tarjeta de crédito o débito para evitar el uso no autorizado. Muchos bancos y emisores de tarjetas de crédito te permitirán hacerlo desde su aplicación o sitio web.



QUE NO DEBE HACER



● Comparta información personal: ningún banco le pedirá su nombre de usuario personal, contraseña, pin de cajero automático, etc. cuando se comunique con usted.



● Transfiera dinero a alguien que dice ser de su banco: los bancos nunca le pedirán que envíe dinero por transferencia bancaria, cheque o cualquier otro método para «detener o prevenir el fraude».



● Pague a alguien con tarjetas de regalo, especialmente cuando afirma que las necesita para eliminar un virus de su computadora, detener el fraude en una cuenta o comprar boletos de avión.

6,562 total views, 4,734 views today