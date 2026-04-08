ESIT y Google lanzan nuevos cursos gratuitos

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ElSalvador–La Escuela Superior de Innovación y Tecnología anunció una nueva oferta de formación gratuita en áreas tecnológicas, desarrollada en alianza con Google Cloud, con el objetivo de fortalecer las habilidades digitales en el país.

La iniciativa está dirigida tanto a personas que buscan iniciar en el ámbito tecnológico como a quienes desean especializarse en herramientas y conocimientos con alta demanda en el mercado laboral.

Entre los cursos programados para abril se encuentra “Solución de problemas de Google Workspace”, que se impartirá el 14 de abril y abordará el uso y resolución de fallas en plataformas como Gmail, Drive y Docs.

El 23 de abril está previsto el curso “Transmisión y análisis de datos en BigQuery”, enfocado en el manejo de grandes volúmenes de información, una competencia clave en el entorno digital actual. Posteriormente, el 28 de abril se desarrollará “Desarrollo de redes en la nube”, orientado a la creación y administración de infraestructura digital.

Además de estas capacitaciones cortas, la institución mantiene una oferta de formación continua en áreas como ciberseguridad, redes, metodologías ágiles y propiedad intelectual, con programas diseñados para el desarrollo de competencias específicas en períodos más breves.

La ESIT también ofrece carreras técnicas virtuales, gratuitas y asincrónicas, con una duración de dos años y avaladas por el Ministerio de Educación. Estas incluyen especialidades como ciberseguridad, desarrollo de software, operación de centros de datos y servicios en la nube.

Según datos de la institución, actualmente cuenta con más de 3,700 estudiantes activos y más de 250 programas formativos, respaldados por alianzas con organizaciones como Cisco, Fortinet, GBM, AECID y Equifax.

Las personas interesadas pueden consultar los requisitos e inscribirse a través del sitio oficial de la ESIT, donde se detalla la oferta académica disponible.

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