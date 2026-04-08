EE. UU. endurece proceso de visas: revisará redes sociales de solicitantes salvadoreños

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El Gobierno de Estados Unidos incorporó un nuevo criterio en el proceso de otorgamiento de visas que impacta directamente a solicitantes en El Salvador: la revisión de sus redes sociales.

La medida, aplicada por el Departamento de Estado desde finales de marzo, forma parte de un refuerzo en los controles para visas de no inmigrante, que incluyen turismo, estudio, trabajo y programas de intercambio.

Revisión digital como filtro adicional

Las autoridades analizarán el contenido público de los perfiles digitales de los solicitantes como parte del proceso de evaluación. El objetivo es identificar posibles riesgos de seguridad nacional.

Entre los aspectos que pueden ser evaluados se encuentran:

Publicaciones que promuevan o respalden actividades terroristas

Contenido que incite al odio

Mensajes ofensivos contra grupos religiosos o étnicos

Expresiones consideradas discriminatorias bajo criterios oficiales

Además, la información publicada en redes será contrastada con los datos proporcionados en formularios y entrevistas consulares.

Perfiles públicos, un punto clave

Uno de los elementos centrales de esta actualización es la transparencia. Las autoridades han establecido que mantener las cuentas en modo público durante el trámite puede evitar inconvenientes.

Perfiles privados o con acceso restringido podrían interpretarse como falta de claridad en la información, lo que derivaría en retrasos o incluso en una decisión desfavorable.

El Gobierno estadounidense reiteró que la emisión de visas responde a criterios de seguridad nacional. En ese contexto, cualquier inconsistencia entre la actividad digital del solicitante y su declaración oficial podría influir en el resultado del proceso.

Ante este nuevo requisito, se recomienda a quienes planean iniciar el trámite:

Verificar que su contenido en redes sea coherente con el propósito del viaje

Evitar eliminar cuentas de forma repentina

Tener identificados sus usuarios en plataformas digitales

Mantener consistencia entre su presencia en línea y la información declarada

Las autoridades sugieren consultar fuentes oficiales y prepararse con anticipación. Con esta actualización, el historial digital pasa a ser un componente adicional en la evaluación migratoria.

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