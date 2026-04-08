Bebé de seis meses fallece tras caída de camión a un barranco en Zacatecoluca

Día a Día News

ElSalvador–Un accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este miércoles dejó como saldo un bebé de seis meses fallecido y cinco personas lesionadas, luego de que el camión en el que se transportaban se precipitara a un barranco en el kilómetro 66 de la carretera Litoral, en el sector de Río Blanco, Zacatecoluca.

De acuerdo con información de socorristas de Cruz Verde, el conductor del vehículo perdió el control, lo que provocó la caída. Al llegar al lugar, los equipos de emergencia trasladaron a los heridos hacia un centro asistencial, mientras que el menor fue encontrado sin signos vitales al momento de brindarle atención.

Durante las últimas horas también se reportaron otros accidentes de tránsito en diferentes puntos del país. Entre ellos, un choque de un vehículo tipo sedán en la vía de incorporación hacia Los Planes de Renderos, donde no se reportaron personas lesionadas, según información preliminar.

Asimismo, un motociclista resultó lesionado la noche del martes en la carretera Longitudinal del Norte, en el sector conocido como “El Volcán”, en Sensuntepeque. La víctima fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial indican que entre el 1 de enero y el 6 de abril de 2026 se registraron 6,414 accidentes de tránsito, que dejaron 4,231 personas lesionadas y 394 fallecidas.

En el caso de los motociclistas, las estadísticas reflejan un incremento cercano al 46 % en los siniestros durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 1 de abril de 2026, en comparación con el mismo lapso del año anterior.

Compartir esta nota