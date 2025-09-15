Lun. Sep 15th, 2025

Opinión

Estad atentos y vigilantes

Sep 15, 2025 #Victor Corcoba
Foto: Cortesía

NUESTRA HISTORIA ESTÁ FIRMEMENTE EN LAS MANOS DE DIOS: Con el alma en vela y en verso, estamos siempre dispuestos para el Padre, en una espera que no ha de desesperarnos; puesto que, nos acompaña con su providencia, cuidando de cada uno de nosotros. Jamás perdamos la recta orientación; que la crónica es un partir y un compartir, un donarse y darse, ofreciéndose a los demás. Al fin, uno es lo que es, gracias a Jesús; y, así: ¡Bebiendo de su venerable pulso, nos avenimos!

I.- DONDE HAY MIEDO;

HAY OSCURIDAD

Con el Salvador nada es temible,

sólo hay que dejarse acompañar,

despojarse de mundo pernicioso,

y reintegrarse al espíritu celeste,

para acompasar de amor el obrar.

Junto a la cruz de Cristo, el amar;

con el amar, la pasión por el ser;

con el ser, la alegría del convidar;

con el convidar, el gozo por vivir;

y con el vivir, la paz en el pecho.

Bajo esta concordia omnipotente,

no cabe el desaliento ni el temor;

lo cardinal es escucharse y oírse,

habitar despiertos y no dormirse,

pues el que rastrea siempre halla.

II.- DONDE HAY VIGILANCIA;

HAY SABIDURÍA

Vigilar el corazón es encauzarse,

dirigirse a un espacio de llaneza,

guiarse hacia un confín de culto,

que  nos lleva a ser compasivos,

para poder crecer en humanidad.

Si falta la vigilancia, se arriesga

todo, se expone a que se esfume,

a que se desvanezca lo generoso,

y se vigorice el impulso egoísta,

que todo lo alienta de maldades.

Lo ventajoso es sentirse alertado,

no estar ido, ni distraído consigo;

sino asistido y vuelto a la virtud

de la esperanza, con el Redentor,

como verdad y vida llena de luz.

III.- DONDE HAY CREENCIA,

HAY CERTEZA

Navegar sin fe es como negarse,

es hundirse y en la nada sumirse,

sin un patrimonio que preservar,

y sin un horizonte para combatir,

pues la existencia es un combate.

En ese ataque místico moramos,

porque existir es una ciclo regio,

una rio de pruebas y tentaciones,

con sus oleadas desconcertantes,

que hemos de purgar y corregir.

Salvaguardar la claridad interior

es vivificante, para no destruirse,

para elegir el ritmo de la certeza,

fluyendo como siervos del Señor,

para hace aquello que nos suplica.

