Reforman ley para contratar a empleados de Cultura como docentes hora clase

ElSalvador–La Asamblea Legislativa aprobó, con 57 votos, una reforma a la Ley de Compras Públicas que permitirá contratar a empleados del Ministerio de Cultura como docentes por hora clase en la Dirección Nacional de Formación en Artes. La medida busca ampliar la cobertura de la educación artística en el país y optimizar el uso del talento humano especializado del Estado.

La iniciativa, presentada por el partido Nuevas Ideas, fue respaldada por sus aliados y contó con la dispensa de trámite. La diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, votó en contra.

Según la exposición de motivos, el Ministerio de Cultura cuenta con profesionales con formación y experiencia en disciplinas como música, danza, artes plásticas y artes dramáticas, muchos de los cuales forman parte de elencos nacionales o laboran en distintas dependencias. Sin embargo, las restricciones legales impedían que estos empleados pudieran impartir clases adicionales, aun cuando existía compatibilidad de horarios y sin afectar sus funciones principales.

La reforma incorpora un literal P al artículo 3 de la Ley de Compras Públicas, que excluye de la inhabilitación a los empleados del Ministerio de Cultura cuya especialidad artística sea necesaria para desempeñarse como docentes por hora clase en las áreas que ofrece la Dirección Nacional de Formación en Artes.

El decreto establece que esta contratación será válida siempre que se respete la jornada laboral y las obligaciones del cargo que ya desempeñan.

Con la modificación, se espera fortalecer la enseñanza artística, ampliar la oferta educativa en horarios vespertinos y nocturnos, y facilitar el acceso de la población a la educación y la cultura.

