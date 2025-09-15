Estudiantes del cantón Cuyagualo, en Izalco, tendrán nuevo centro educativo 

Más de 300 estudiantes del cantón Cuyagualo, en el distrito de Izalco, en Sonsonate Este, pronto contarán con una escuela completamente reconstruida a través del proyecto presidencial “Dos escuelas por día”. Esta será la doceava intervención educativa en Sonsonate por parte de la Dirección de Obras Municipales y la tercera en este distrito, donde la transformación de espacios escolares ya es una realidad.

Las cuadrillas ya comenzaron con la demolición de la antigua infraestructura, para dar paso a una moderna planta educativa de más de 4,200 metros cuadrados. El nuevo diseño contempla nueve módulos, siete aulas —dos de ellas para parvularia— con acceso independiente, inodoro baby, ducha, lavamanos, bodega, sanitarios para maestros y área de juegos lúdicos.

Además, se remodelarán espacios clave como la dirección, secretaría, sala de maestros, primeros auxilios, biblioteca, centro de cómputo, cocina-comedor, salón de usos múltiples con escenario y baterías de sanitarios para estudiantes y docentes. También se construirá una cisterna con cuarto de bombeo, áreas de caminamiento, gradas y rampas de acceso.

Todas las instalaciones serán equipadas y amuebladas con mobiliario nuevo, techo termoacústico para reducir el ruido y el calor, pisos antideslizantes, porcelanato, concreto estampado, gramilla, áreas verdes y recreativas. El sistema eléctrico será completamente renovado, con iluminación LED e internet gratis. Se instalará drenaje para aguas lluvias, grises y negras, y un sistema contra incendios para mayor seguridad. La fachada y el muro perimetral también serán mejorados para proteger a los estudiantes y los bienes de la institución.

Los estudiantes de este centro escolar proceden de los caseríos El Progreso, Las Higueras, Cuntán, Quebrada Española, Ceiba del Charco y San Luis, entre otros.

