Eugenio Derbez da a conocer a sus hijos adoptiktoks

El productor y comediante mexicano, Eugenio Derbez dio a conocer en un programa televisivo a los cuatro ganadores y los once finalistas de un concurso que lanzó hace un tiempo en la plataforma de Tik Tok llamado “Hijos Adoptiktoks”.

El concurso trataba de que sus seguidores le enviara solicitudes de “adopción”, las cuales contaban de videos realizados por creadores de contenido, donde mostraban sus habilidades de edición, comedia, maquillaje y más.

“Hoy les voy a presentar a mi nueva familia digital que estará compuesta por cuatro hijos que hoy adoptaré, que se suman a mi hijo adopiktok Mariano Razo, que previamente ya había adoptado”, señaló Derbez en la red social, no sin antes haber dado por terminado el concurso.

Los cinco hijos adoptivos de Eugenio son:

Mariano Razo (@mariano_razo) : El famoso gimnasta artístico, salió ganador y fue al primero a quien dio a conocer Derbez, este joven de alrededor de 20 años se ha destacado por participar en el programa de Exatlón México, es originario de la Ciudad de México. Su contenido se basa en realizar saltos y volteretas de gimnasia.

Emmanuel Martínez (@emmamtz_1) es otro de los ganadores, cuenta con 291 mil seguidores y realiza videos de sátira en su perfil, usualmente los relacionados con su país, pues arremeda a la perfección al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Paulina Tovar (@Pautovaar), también salió ganadora, la chica tiene talento para la edición de videos y su perfil de 390 mil seguidores cuenta con datos curiosos sobre varias series o personajes famosos.

Stephanie Leal (@leal_stephany), es otra de las jóvenes ganadores, quien tiene 8.2 millones de seguidores, y su contenido se caracteriza por ser videos espontaneaos de su diario vivir, además de representar a través de la comedia algunas de esas vivencias.

Luis Chaparro (@nosoychaparro), es otro de los jóvenes premiados, quien tiene 8.2 millones de seguidores y su cuenta ya esta verificada, su contenido es sobre comedia, pues sobre todo cuenta historias de su acontecer diario y representa múltiples personajes.

Además, Derbez reconoció que los 11 finalistas que estuvieron muy cerca de lograrlo, no se irían con las manos vacías y recalcó que aquellos que no habían sido mencionados, no debían desesperar, pues era probable que también fueran contactados posteriormente para alguna colaboración.