Ex alguacil de Carolina del Sur y ex diputados son condenados por conspiración y otros delitos

El ex alguacil de Carolina del Sur y sus dos ex ayudantes fueron condenados por un jurado federal por los delitos de conspiración y una variedad de otros cargos, como la privación de los derechos civiles durante un arresto ilegal, la falsificación de registros y varios cargos relacionados con el mal uso de fondos y personal. .

De acuerdo con la evidencia presentada en el juicio los acusados son el ex alguacil del condado de Chester, Carolina del Sur, George Alexander Underwood, 57, de Chester, el ex jefe de la oficina del alguacil del condado de Chester, Robert Andrew Sprouse, de 46 años, de Ridgeway, y el ex oficina del alguacil del condado de Chester, el teniente Johnny Ricardo Neal Jr., 41, de Lancaster.

Según los documentos, Neal conspiró para usar sus puestos para enriquecerse obteniendo dinero al que no tenían derecho, encubrir su mala conducta y obstruir las investigaciones sobre su mala conducta, la evidencia también mostró que Underwood y Aproase violaron los derechos de un residente del condado de Chester, KS, que estaba filmando la respuesta de la Oficina del Sheriff a la escena de un accidente el 20 de noviembre de 2018, al arrestarlo sin causa probable.

Dicho documentos también mostraron que los tres acusados ​​ordenaron a los empleados en servicio de la Oficina del Sheriff que proporcionaran trabajo manual u otros servicios que beneficiaron personalmente a Underwood y Sprouse, incluida la obligación de ayudar con las renovaciones extensivas de un granero en la propiedad de Underwood en orden para agregar un bar, un área de visualización de televisión y otras comodidades. Underwood y Sprouse también llevaron a miembros de la familia a un viaje a una conferencia en Reno, Nevada, y cargaron el costo a la Oficina del Sheriff.

De igual manera agrega que Underwood y Neal también participaron en un plan en el que extrajeron dinero de los pagos adeudados a otros empleados de la Oficina del Sheriff por trabajo fuera de servicio en los puntos de control de seguridad pública.

Por lo tanto, Underwood, Sprouse y Neal fueron destituidos de sus cargos en la Oficina del Sheriff del condado de Chester aproximadamente en mayo de 2019 después de que inicialmente fueran acusados ​​por un gran jurado federal.

Underwood fue condenado por conspiración, privación de derechos, robo de programas federales y fraude electrónico, mientras que Sprouse fue condenado por conspiración, falsificación de registros, declaraciones falsas y robo de programas federales y Neal fue condenado por conspiración, privación de derechos, falsificación de registros, robo de programas federales y fraude electrónico.

Se desconoce la fecha para la sentencia, sin embargo cada acusado enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión será un juez de la corte de distrito federal el que determinará la sentencia.