Exagentes policiales reciben condenas de hasta 433 años por robos en viviendas simulando órdenes

ElSalvador–Una estructura criminal conformada por exagentes policiales y civiles enfrenta condenas de hasta 433 años de prisión tras ser vinculados a robos en viviendas. La Fiscalía General de la República (FGR) informó que estos sujetos operaron entre 2019 y 2022 en varios departamentos del país.

Los implicados simulaban tener órdenes de registro oficiales para ingresar a casas y negocios, y para facilitar su entrada usaban uniformes policiales falsos. La estrategia les permitió cometer al menos 41 robos agravados en departamentos como Santa Ana, Sonsonate, Ahuachapán, San Salvador, Cabañas y La Libertad.

Además, la Fiscalía señaló que los acusados enfrentan cargos por agrupaciones ilícitas, cohecho impropio, hurto agravado y tenencia ilegal de armas de fuego. Esta condena desmantela una banda que aprovechaba la confianza en la autoridad para delinquir.

