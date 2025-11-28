Vie. Nov 28th, 2025

El Salvador

Niños salvadoreños recuperan la audición con apoyo de fundación de Marruecos

Nov 28, 2025 #Audición, #Cooperación, #discapacidad, #El Salvador, #Gabriela de Bukele, #Implantes cocleares, #Marruecos, #Niños, #Primera Dama

Día a Día News

ElSalvador–Veintitrés niños salvadoreños con discapacidad auditiva recibieron implantes cocleares esta semana, como parte de un programa impulsado por el Despacho de la Primera Dama y la Fundación Lalla Asmaa para Niños y Jóvenes Sordos de Marruecos.

El anuncio fue realizado por la primera dama de la República, Gabriela de Bukele, quien destacó que este logro representa una oportunidad para que los menores inicien un nuevo proceso de comunicación y aprendizaje, mejorando su calidad de vida y la de sus familias.

Las intervenciones quirúrgicas fueron posibles gracias a la cooperación bilateral entre El Salvador y el Reino de Marruecos, que envió una delegación médica especializada para ejecutar las cirugías y acompañar el proceso de rehabilitación auditiva de los beneficiados.

La primera Dama resaltó la fortaleza de las familias que participaron en el programa y señaló que presenciar el momento en que los niños escuchan por primera vez constituye una muestra del impacto que la cooperación internacional puede tener en la inclusión social y el acceso a la salud.

La primera dama también informó sobre la firma de un Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Salud y la Fundación Lalla Asmaa, mediante el cual se garantizará el suministro de nuevos implantes cocleares, asistencia técnica y capacitación para el personal médico salvadoreño.

El acuerdo busca fortalecer las capacidades nacionales en cirugías otológicas y terapias auditivas, además de promover la atención temprana en casos de pérdida de audición infantil, con el objetivo de reducir las barreras que enfrentan los menores con discapacidad auditiva en su desarrollo.

Con este esfuerzo conjunto, El Salvador avanza hacia un sistema de salud más inclusivo, orientado a garantizar que cada niño tenga acceso a herramientas que potencien su desarrollo integral y amplíen sus oportunidades de comunicación y participación social.

