Excel lanza en Guatemala la nueva Ford Territory Híbrida

La movilidad en Guatemala da un nuevo paso hacia la sostenibilidad con la llegada de la Ford Territory Híbrida, presentada por Excel, distribuidor exclusivo de la marca en el país. Esta SUV amplía el portafolio de Ford con una propuesta que responde a lo que las familias jóvenes y dinámicas demandan hoy: vehículos más eficientes, seguros y conectados, pero sin renunciar al espacio y la comodidad.

La Ford Territory Híbrida incorpora la tecnología DHT (Dedicated Hybrid Transmission, por sus siglas en inglés), que combina un motor 1.5L Turbo EcoBoost I4 y un motor eléctrico alimentado por batería de litio ternaria de 1.83 kWh. En conjunto, genera 241HP y 315Nm de torque, entregando una experiencia de manejo versátil y eficiente. Su sistema híbrido se recarga automáticamente durante la conducción, lo que significa ahorro de combustible, menores emisiones y una marcha suave y silenciosa en ciudad o carretera.

El diseño exterior transmite carácter y sofisticación con su parrilla tipo panal cromada, ópticas LED automáticas y líneas dinámicas que equilibran deportividad y elegancia. En el interior, ofrece un ambiente premium con asientos de piel bitono, iluminación ambiental, pantalla táctil de 12” con conectividad inalámbrica, aire acondicionado de doble zona con salidas traseras, apertura automática de baúl y un asiento del conductor con calefacción, ventilación y refrigeración. Todo está pensado para brindar comodidad en cada trayecto.

En seguridad, la Ford Territory Híbrida integra tecnologías que generan confianza al conductor y sus acompañantes: cámara 360°, monitoreo de punto ciego, alerta de mantenimiento de carril, control de crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia y bolsas de aire frontales, laterales y tipo cortina. Estos atributos, sumados a su robustez, la convierten en una SUV confiable, intuitiva y lista para adaptarse al día a día.

“La nueva Ford Territory Híbrida es más que una SUV; representa una evolución en el segmento al ofrecer eficiencia real, diseño sofisticado y tecnología intuitiva para familias que quieren más en cada trayecto”, comentó Juan Carlos Gutiérrez Talbot, gerente de ventas Ford de Excel Guatemala.

La nueva Ford Territory Híbrida está disponible en dos versiones, Trend y Titanium, ambas con el mismo sistema híbrido autorrecargable y con diferencias en equipamiento, confort y acabados que se ajustan a las preferencias de cada cliente. Se ofrece en colores exclusivos como celeste, negro, gris, blanco y verde, y ya puede encontrarse en las agencias Ford de Pradera Zona 10 y Roosevelt. Cada unidad incluye garantía de 5 años o 150,000 km, plan de mantenimiento programado y el respaldo de técnicos certificados en híbridos de la red Excel. Los primeros compradores podrán acceder a beneficios exclusivos que acompañan el lanzamiento de este modelo en Guatemala.

“La llegada de Ford Territory Híbrida refuerza la estrategia de Excel de impulsar, a través de nuestras marcas, una electrificación accesible en Guatemala. Con este modelo buscamos conectar con el estilo de vida urbano y familiar de nuestros clientes, combinando estilo, innovación y eficiencia bajo una visión sostenible que distingue a Ford en el mundo”, agregó Karisha Urruela de Dubois, Gerente de Mercadeo de Excel Guatemala.

Más allá de sus características técnicas, la Ford Territory Híbrida busca despertar emociones en quienes la conducen: confianza gracias a sus asistencias de manejo, orgullo por su diseño refinado e inspiración hacia un estilo de vida más consciente. Su versatilidad y espacio simbolizan la libertad de explorar sin límites, con el respaldo de una marca global reconocida por la revista TIME como una de las 100 empresas más influyentes del mundo, gracias a su impacto en innovación y sostenibilidad.

Con Territory Híbrida, Ford y Excel consolidan su compromiso de acercar a los guatemaltecos una movilidad inteligente y accesible. Bajo el lema “Territory inspira estilo para tu vida”, este modelo llega para convertirse en referente de su categoría y en la mejor opción para quienes quieren disfrutar la conducción con propósito.

