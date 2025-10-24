Exdiputado David Reyes enfrenta audiencia por presunto enriquecimiento ilícito

Día a Día News

ElSalvador–La Cámara Primera de lo Civil de San Salvador desarrolló el jueves la audiencia preparatoria contra el exdiputado de Arena, David Ernesto Reyes Molina, y su esposa, Tania Gabriela Torres de Reyes, señalados por presunto enriquecimiento ilícito.

Durante la diligencia, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó que ambos restituyan al Estado $225,942.49, monto que corresponde a un incremento patrimonial que, según la investigación, no fue justificado con sus ingresos. Además, pidió que los demandados sean inhabilitados para ejercer cargos públicos.

De acuerdo con la acusación fiscal, los señalamientos se originan tras un informe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que revisó la situación financiera del exlegislador y su esposa en tres periodos legislativos comprendidos entre 2012 y 2021.

El documento detalla que Reyes registró movimientos financieros por $209,661.34 relacionados con la compra de vehículos, pago de vivienda y uso de tarjetas de crédito, mientras que su esposa habría acumulado $16,281.15 en transacciones similares, incluyendo la adquisición de una propiedad.

El tribunal programó para el próximo 28 de octubre la lectura de la resolución correspondiente a esta fase procesal, en la que se decidirá si el caso avanza a juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito.

Reyes Molina fue diputado de la Asamblea Legislativa en el período 2018-2021 bajo la bandera de Arena y actualmente ocupa un escaño en el Parlamento Centroamericano (Parlacen) para el período 2021-2026.

Compartir esta nota