Jornada de poda preventiva en Ahuachapán

Oct 24, 2025

AES CLESA, empresa distribuidora de energía de AES El Salvador, desarrolló una jornada de poda preventiva en el departamento de Ahuachapán, esto como parte de su plan estratégico de mantenimiento y poda, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio eléctrico y reforzar la seguridad vial en zonas donde la vegetación representaba riesgos para la red eléctrica o el tránsito vehicular y peatonal.

La intervención tiene como objetivo mantener la armonía entre la infraestructura eléctrica con el arbolado urbano. Las labores se concentraron en el municipio de Ahuachapán Centro, y en los distritos de Apaneca y Ataco, beneficiando a más de 36 mil clientes residenciales y 50 empresas locales.

Entre las tareas ejecutadas destacan la poda de 19 árboles de gran magnitud en riesgo de caída, el retiro de vegetación cercana a las redes eléctricas y la renovación de parte de la infraestructura eléctrica para reforzar el suministro de energía. Además, los trabajos incluyeron la aplicación de técnicas arboristas especializadas, que permiten preservar los árboles y asegurar que su crecimiento futuro no interfiera con las líneas eléctricas ni con el paso de peatones y vehículos.

“Mediante planificación previa e inspección en la zona, se identificaron árboles de gran tamaño cuya caída representaba una amenaza directa a la seguridad vial. Por ello, podadores certificados retiraron ramas secas o muertas y se asignaron recursos específicos para el retiro de los desechos generados, garantizando la limpieza y seguridad de las zonas intervenidas”, explicó José Lito Rodríguez, Gerente de la Región Occidente de AES El Salvador.

A nivel nacional, durante 2025 las empresas AES CAESS, AES CLESA, AES EEO y AES DEUSEM han ejecutado más de 8,000 kilómetros de poda preventiva, reafirmando su compromiso con la seguridad y la continuidad del servicio eléctrico en todo el país.

