Presidente Bukele anuncia pago anticipado de todos los aguinaldos a empleados públicos

ElSalvador–El Presidente Nayib Bukele anunció que, gracias a la nueva legislación que permite el pago anticipado del aguinaldo, hoy se realizará la entrega total de esta prestación correspondiente al año 2025 para todos los empleados del sector público, incluyendo autónomas y empresas estatales.

Bukele explicó que la medida se implementa en un momento en que el Gobierno cuenta con excedentes de caja y busca generar un impulso positivo para la economía nacional. Los trabajadores que prefieran no recibir el aguinaldo anticipado podrán mantenerlo en sus cuentas hasta la fecha habitual de pago.

El mandatario recordó que, para el sector privado, la ley permite realizar el pago anticipado, pero los empleadores deberán calcularlo como si se pagara en diciembre. Esto implica asumir el riesgo correspondiente en caso de renuncia del trabajador; quienes no deseen asumirlo podrán continuar pagando el aguinaldo en la fecha habitual.

Las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa establecen que el aguinaldo podrá pagarse entre el 20 de octubre y el 20 de diciembre de cada año, tanto para el sector público como privado. Además, se declara que la compensación adicional hasta $1,500 estará exenta de retención de impuesto sobre la renta, asegurando que los trabajadores reciban el monto completo de este beneficio.

Asimismo, se actualizaron las normas sobre el cálculo proporcional del aguinaldo. Los empleados que no hayan cumplido un año de servicio al 20 de octubre recibirán su compensación proporcional al tiempo laborado. También se contempla que los trabajadores despedidos antes de esa fecha, en casos de responsabilidad del patrono o despido sin causa, tengan derecho al pago proporcional correspondiente.

El Presidente destacó que la medida no solo beneficia a los trabajadores al ofrecer acceso anticipado a esta prestación, sino que también contribuye a dinamizar la economía, reduciendo acumulaciones de pagos en diciembre y facilitando la planificación financiera de instituciones y empresas.

