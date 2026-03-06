Exdirectivas escolares reciben 12 años de prisión por apropiarse de $159 mil en Nahuizalco

Día a Día News

ElSalvador–Dos exintegrantes del Consejo Directivo Escolar del Complejo Educativo Estado de Israel, ubicado en el distrito de Nahuizalco, Sonsonate, fueron condenadas a 12 años de prisión tras ser halladas culpables de apropiarse de fondos públicos destinados al funcionamiento del centro educativo.

Las sentenciadas son Alma Carolina Gómez Aguilar y Patricia del Rosario Pérez de Pérez, quienes se desempeñaron como presidenta y tesorera del Consejo Directivo Escolar entre 2018 y 2021.

De acuerdo con la investigación fiscal, durante ese período el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología transfirió al consejo un total de $159,133.24, recursos destinados a la operación del complejo educativo, incluyendo mantenimiento, pago de salarios, mobiliario y otras necesidades del centro escolar.

Sin embargo, una auditoría realizada por el Ministerio de Educación determinó que el dinero no había sido utilizado dentro de la institución ni existía documentación que respaldara su uso.

Con base en las pruebas presentadas durante el proceso judicial, el Tribunal Primero de Sentencia de Sonsonate concluyó que ambas se apropiaron de los recursos públicos, por lo que fueron condenadas a 12 años de prisión por el delito de peculado.

Patricia del Rosario Pérez de Pérez fue condenada como reo presente, mientras que Alma Carolina Gómez Aguilar fue sentenciada en ausencia, por lo que el tribunal emitió una orden de captura en su contra.

Compartir esta nota