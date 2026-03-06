Partidos políticos inician proceso interno para definir candidatos rumbo a elecciones de 2027

Día a Día News

ElSalvador–El periodo para que los partidos políticos convoquen y desarrollen sus elecciones internas comenzó este 6 de marzo, como parte del calendario electoral correspondiente a los comicios generales de 2027.

Durante esta etapa, las organizaciones políticas deberán definir a sus candidatos para la fórmula presidencial, diputaciones de la Asamblea Legislativa y concejos municipales plurales. De acuerdo con el cronograma establecido, los partidos tienen hasta el 7 de abril de 2026 para convocar a sus procesos internos y hasta el 29 de julio de 2026 como fecha límite para seleccionar oficialmente a sus aspirantes.

El calendario también establece que este viernes el Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentará el logotipo oficial de las elecciones generales programadas para el 28 de febrero de 2027.

Según registros del organismo electoral, actualmente 11 partidos políticos están legalmente inscritos y habilitados para participar en los comicios, en los que se elegirán presidente y vicepresidente de la república, 60 diputados de la Asamblea Legislativa y 44 concejos municipales plurales.

El proceso de elecciones internas es obligatorio para los institutos políticos y debe realizarse al menos dos meses antes de la convocatoria oficial a elecciones generales, prevista para el 30 de septiembre de 2026.

Como parte de las actividades del calendario electoral, el 9 de marzo se designarán los oficiales de enlace de los partidos políticos ante el TSE para el proceso electoral de 2027. Además, el 27 de marzo será la fecha límite para que el tribunal notifique a los partidos el número de concejales que corresponderá a cada municipio.

De acuerdo con la cuenta regresiva del organismo electoral, faltan 358 días para la realización de las elecciones generales. El voto por internet para salvadoreños en el exterior está previsto que inicie un mes antes de la jornada electoral.

En estos comicios también se elegirá la fórmula presidencial que gobernará el país por un periodo de seis años.

