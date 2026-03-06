Estudiantes del Inframen inician trámite anticipado para obtener el DUI

Día a Día News

ElSalvador–Alrededor de 300 estudiantes del Instituto Nacional Francisco Menéndez (Inframen), en San Salvador Centro, participaron en la primera jornada de preenrolamiento para solicitar por primera vez el Documento Único de Identidad (DUI). La actividad se desarrolló dentro de las instalaciones del centro educativo.

La iniciativa forma parte de un convenio suscrito entre el Ministerio de Educación (MINED) y el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), que contempla realizar este proceso en 300 centros educativos del país.

Durante el inicio de la jornada estuvieron presentes el director ejecutivo del RNPN, Fernando Velasco; la ministra de Educación, Karla Trigueros; y la directora del Inframen, Vicky de Alvarado, quienes verificaron el desarrollo del proceso.

Según las autoridades, el programa busca beneficiar a unos 20,000 estudiantes que cumplirán 18 años entre el 1 de septiembre de 2026 y el 27 de febrero de 2027. Con el preenrolamiento, podrán adelantar el trámite de su DUI para contar con el documento al alcanzar la mayoría de edad y participar en las próximas elecciones.

Velasco indicó que el objetivo es facilitar el acceso al documento y evitar que los jóvenes pierdan la oportunidad de ejercer su derecho al voto.

El funcionario explicó que el trámite es gratuito y que los estudiantes únicamente deben presentar un documento que los identifique, como carné de minoridad, carné estudiantil o pasaporte. Además, deben contar con la autorización de sus padres, proceso que ha sido coordinado previamente con las autoridades de cada centro educativo debido a que los solicitantes aún son menores de edad.

