¿Existe la dieta ideal o depende de cada persona?

¿Existe la dieta ideal o todo depende de cada persona? El Dr. Naim Dahdah, médico internista, y la nutricionista Adriana Martín participaron en un debate sobre alimentación sana donde se abordaron posiciones sobre la carne, el veganismo y la importancia del equilibro.

“Unos dicen carne, otros dicen vegetales, pero yo apuesto por la dieta de Dios, del creador. Somos uno con la madre naturaleza. Por tanto, de ella debemos comer, beber y respirar. O sea, si no lo puedes cazar, pescar o recolectar, no te lo deberías comer. Esto es milenario. Si no es un alimento natural, es un producto procesado por el hombre, y debe ser consumido con mucho cuidado”, explicó Martín.

La nutricionista, muy popular por sus participaciones en la televisión hispana de Estados Unidos, pide aplicar la regla del 80% de alimentos naturales y el 20% de productos procesados.

“Somos cavernícolas modernos. Invito a las personas a mantener ese balance y armonía. No vivimos en la prehistoria. No tenemos que ir en contra de la creación, pero debemos entender que vivimos en un mundo donde está bien permitirnos ciertas cosas. Es parte de la salud mental emocional”, añadió Adriana Martín.

El médico internista Naim Dahdah lamentó que a veces “nos vayamos a los dos extremos”.

“En la medicina de longevidad, pretendemos vivir más y mejor. Siempre y cuando preservemos el músculo, los órganos sanos, el cerebro claro y el metabolismo estable. Los extremos no los recomiendo, porque una persona puede bajar de peso rápidamente, pero realmente puede estar peor metabólicamente por dentro”, advirtió el doctor.

En su opinión, el balance es clave para funcionar de la mejor manera. “Lo que pretendemos es sostenernos a largo plazo, no solamente bajar de peso ahora. La idea es mantener un estilo de vida que nos haga longevos, para vivir más y mejor”.

